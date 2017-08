Le jour du seigneur : Qui est Jésus - Christ ?

Viens et vois ! Lors d’un voyage en train, deux athées parlaient de la vie de Jésus. L’un des deux dit à l’autre que ce serait intéressant d’écrire une histoire qui dépouillerait Jésus de toute parcelle de divinité et le décrirait comme un simple homme, ce qu’il était pour eux. L’homme qui avait donné l’idée de ce roman était le colonel Ingersoll, un athée des plus connus, et l’autre athée qui écrivit le roman était le Général Lewis Wallace. Son ouvrage fut le célèbre roman "Ben Hur".



Soyez attentif à la manière dont Jésus vous est présenté.



Ce qui s’est produit c’est que plus l’auteur recueillait les informations et étudiait les documents sur Jésus, plus il arrivait à la conclusion que Jésus était divin. A la fin, après avoir écrit son roman il fit cette déclaration au sujet de Jésus : "Certainement cet homme était le Fils de Dieu". Wallace devint chrétien !



La personne de Christ n’a jamais fait l’unanimité. Il a toujours eu des détracteurs qui ont refusé de reconnaître sa nature, à la fois divine et humaine. D’autres se sont employés à nier ses miracles et à le rabaisser au rang d’un habile manipulateur. Son message a été altéré par des commentateurs haineux ou moqueurs.



Tous ceux qui sont à l’origine de sectes pernicieuses, comme dit l’apôtre Pierre, ont participé à cette distorsion du message et de la personne de Jésus-Christ.

Pour les uns il n’est qu’un simple homme qui grâce à ses mérites s’est élevé au rang de dieu, parmi des milliers d’autres dieux.



Pour les autres il n’est qu’un simple prophète, et d’autres prophètes venus après lui, sont plus à considérer que lui-même.



Enfin la liste est longue de toutes les altérations qui se sont portées sur lui. Ange ou démon, saint ou impur, prophète ou imposteur, sa conception surnaturelle, sa mort rédemptrice, ayant eu lieu une fois pour toutes et pour tous les hommes, sa résurrection, son ascension, tous ses attributs et sa divinité sont altérés, non seulement par des athées, mais également par ceux qui sont à l’origine des sectes pernicieuses.



Voulez-vous vous protéger des sectes pernicieuses ? Soyez attentif (ive), à la manière dont Jésus vous est présenté. Si sa divinité est amoindrie, si son sacrifice expiatoire est réduit à une simple apparence, s’il n’est pas reconnu comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, si ses attributs de Père Eternel, Prince de la paix, Dieu puissant (Esaïe 9.5), ne sont pas reconnus, alors prenez du recul.



Un conseil pour aujourd’hui



"Approchez-vous de lui… " (1 Pierre 2.1/10) et vous saurez qui il est.