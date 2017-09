Le jour du seigneur : Ne vous comparez plus aux autres

On peut définir le succès par la richesse et la gloire. Mais à partir de quand est-on assez riche ou assez célèbre ? Faut-il se fixer arbitrairement une limite ? Faut-il se comparer aux autres ?



Dieu vous aidera à devenir vous-même, mais jamais un autre.

Si vous avez décidé de vous consacrer à l’éducation de vos enfants, ou de servir dans votre Église ou votre communauté, vous éloignez-vous de ce qui définit le succès ? Non.



Réussir, c’est donner le meilleur de soi-même, avec ses moyens, et où qu’on soit. La Bible nous met en garde : "Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides !" (2 Corinthiens 10.12).



Au jeu des comparaisons, vous êtes comme ces deux vaches qui voient passer un camion de lait sur lequel est écrit : "Pasteurisé, homogénéisé et enrichi en vitamine A !" Alors l’une dit à l’autre : "On dirait vraiment qu’on est incompétentes !"



Dieu vous aidera à devenir vous-même, mais jamais un autre. Quand vous vous comparez aux autres, vous perdez de vue qui vous devez devenir.



Connaissez-vous la règle des 18/40/60 ? À 18 ans, vous vous inquiétez de savoir ce que tout le monde pense de vous. À 40 ans, vous réalisez que ce qu’on pense de vous n’a pas vraiment d’importance. À 60 ans, vous prenez conscience que la plupart des gens n’ont finalement jamais rien pensé de vous !



Une réflexion pour aujourd’hui



Une seule question a suffi pour que l’existence de Paul change radicalement : "Seigneur que veux-tu que je fasse ?" (Actes 9.6). Ce n’est qu’en posant cette question que vous découvrirez qui vous êtes et ce que Dieu vous a appelé à être.



