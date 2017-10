Le jour du seigneur : Ne laissez pas la peur vous arrêter

N’ayez pas peur d’utiliser vos talents et vos compétences.Un auteur chrétien a dit : "Dieu veut nous voir tirer le meilleur parti de ce qu’il nous donne, garder un cœur brûlant, développer notre personnalité et enrichir notre expérience pour être toujours plus efficaces."Exigez le meilleur de vous-même.Paul a dit aux Philippiens : "Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité." Philippiens 1.9Et il a dit à Timothée : "Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, […] Applique-toi et sois tout entier à cette tâche." 1 Timothée 4.14-15 "Maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé." 2 Timothée 1.6Si on n’utilise pas nos muscles, ils s’affaiblissent et s’atrophient : il en va de même pour les compétences que Dieu nous donne.Jésus a dit du serviteur qui, par peur, avait enterré son talent : "Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents." Matthieu 25.28N’ayez pas peur. Faites travailler vos capacités et vos dons et vous verrez que par la pratique, ils grandiront encore davantage.Personne ne peut s’épanouir pleinement du jour au lendemain. Mais en étudiant, en pratiquant et en étant à l’écoute, un bon professeur peut devenir, avec le temps, un excellent professeur.Exigez le meilleur de vous-même. Apprenez tout ce que vous pouvez. "Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage." 2 Timothée 2.15Une parole pour aujourd'huiSouvenez-vous qu’au ciel, nous servirons Dieu éternellement, et nous sommes ici pour nous y préparer. Tels des athlètes s’entraînant pour les Jeux Olympiques, nous nous préparons pour le grand jour.