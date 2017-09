Le jour du seigneur : Louez le seigneur en tout temps !

David, pourchassé par des méchants qui lui voulaient du mal, a décidé de louer Dieu, et il a expérimenté la puissance de la louange.



Il y a quelques années, l’aumônier de l’armée américaine Merlin Carothers a écrit un livre intitulé : "De la prison à la louange". Ce livre a encouragé de nombreux chrétiens, de diverses confessions, alors qu’ils étaient malades, dépressifs, blessés. L’auteur a écrit par la suite un deuxième livre tout aussi percutant : "La puissance de la louange". Dans ces livres, cet aumônier rappelle tout le bouleversement qui peut se produire dans nos vies, lorsque nous conservons un esprit de louange, quelles que soient les circonstances que nous traversons.



C’est exactement ce que dit le psalmiste : "Je bénirai l’Eternel en tout temps." C’est-à-dire en toutes circonstances.



Il est évident que ce n’est pas la panacée pour guérir toutes nos blessures intérieures, et pour résoudre tous nos problèmes. C’est l’une des ressources, parmi tant d’autres, que Dieu met à notre disposition. Il ne se laisse jamais enfermer dans une méthode routinière. Afin de nous apporter la guérison intérieure, Dieu dispose, en fonction de nos parcours si différents les uns des autres, de moyens infiniment variés. La louange est l’un de ces moyens.



La louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes pour regarder à Dieu.



Alors que nos blessures intérieures nous obligent à regarder vers nous, à fixer notre attention sur nos drames, la louange nous conduit à regarder vers Dieu. La louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes pour regarder à Dieu. La louange nous conduit à le remercier pour ce qu’il est, pour ses bontés, pour sa fidélité, pour son amour. En nous souvenant de ses promesses, et en le louant pour les grâces du passé, nous lui exprimons notre reconnaissance. J’aime les paroles de ce cantique qui dit : "Quand le vol de la tempête, vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu…"



L’apôtre Paul nous exhorte à cultiver cette habitude : "Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur." (Ephésiens 5.19).



La grâce de Dieu, immense et infinie, est le socle sur lequel repose l’inspiration de nos louanges. Nous n’avons pas à louer Dieu pour nos blessures intérieures, pour les dégâts causés par elles dans nos vies, mais nous avons à le louer parce qu’il est plus grand que toutes ces blessures qui nous écrasent.



Un conseil pour aujourd'hui



Alors que vos blessures vous pèsent et vous empêchent d’avancer, expérimentez en ce jour la puissance de la louange. Bénissez Dieu pour sa fidélité, son amour, sa présence invisible mais réelle.



