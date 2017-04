Notez

Le jour du seigneur : Le péché rend la vie plus compliquée

"Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Urie de la lui remettre. Dans cette lettre il écrivait : Place Urie en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu’il soit touché et qu’il meure !"

2 Samuel 11.14-15

