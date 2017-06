Le jour du seigneur : Faites confiance à la bible, car elle est la vérité !

La mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus ont accompli vingt-cinq prophéties différentes de l’A.T. La chance que cela arrive était simplement inenvisageable !



Ce qui vous semble impossible sur le moment, n'est qu'un jour de travail pour Dieu.



Le mathématicien Peter Stoner l’a expliqué dans ces termes : "Si vous recouvrez l’état du Texas d’une épaisseur de cinquante centimètres de pièces d’un dollar, et mettez une marque sur une seule pièce, quelle serait la probabilité qu’une personne aux yeux bandés retrouve cette pièce à la première tentative ? Il faut la même probabilité pour que huit prophéties s’accomplissent pendant toute une vie, et Jésus en a accompli vingt-cinq en un seul jour !"



Regardons quelques unes d’entre elles :



1. "[…] ils ont percé mes mains et mes pieds" (Psaumes 22.17).



2. "Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique" (Psaumes 22.19).



3. "ce jour-là […] je ferai coucher le soleil à midi, et […] j'obscurcirai la terre en plein jour" (21).



Jésus avait tout planifié, même la trahison de Judas, l’hypocrisie des prêtres et le reniement de Pierre. Pourquoi ? "Afin que les écrits des prophètes soient accomplis."



C’est pourquoi vous pouvez faire confiance à la Bible, car elle est la vérité.



Une autre chose est vraie, Dieu : "Peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons […]" (Ephésiens 3.20). Observez ces mots : "infiniment au-delà".



Ce qui vous semble impossible sur le moment, n’est qu’un jour de travail pour Dieu. C’est pourquoi commencez à lui faire confiance pour qu’il agisse à votre place.



