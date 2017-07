Le jour du seigneur : Exercez votre foi en Dieu !

En tant que croyant né de nouveau, vous détenez un potentiel illimité.



Seigneur, je veux grandir dans la foi !

Parce que Christ est en vous, vous pouvez marcher dans une foi, une connaissance, un amour et une victoire illimités. La Bible vous encourage à exceller et à grandir dans ces domaines, et en le faisant, vous commencerez à expérimenter cette vie de victoire conquérante que Dieu a en réserve pour vous.



Mais comment exceller dans ces domaines ?



De la même façon qu'un muscle se développe par l'exercice, c'est aussi par l'exercice que votre foi, votre amour et votre générosité vont se développer.



Décidez donc aujourd'hui, de commencer votre nouveau programme d'exercices, et vous ne tarderez pas à devenir un champion dans les différents domaines de la vie !



Une prière pour aujourd'hui



Seigneur, je veux grandir dans la foi ! Aide-moi, je te prie, à exercer ma foi chaque jour, par la lecture de ma Bible, par la prière et par la communion avec d'autres chrétiens. Aide-moi à développer tout mon potentiel en vivant, en aimant, et en donnant, selon ton plan pour ma vie. Amen.



top chrétien