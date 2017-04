Le jour du seigneur : Dieu répond aussi à vos besoins financiers

L’argent est un sujet très présent dans la Bible. Saviez-vous qu’il y a plus de 2.000 références à l’argent dans la Parole de Dieu ? Jésus parlait très souvent de l’argent.



Aujourd’hui, la Parole déclare que Dieu délivre le pauvre de sa misère. Dieu est celui qui peut pourvoir à tous vos besoins. Vous pouvez lui faire connaître vos misères, vos déboires, vos attentes et même vos besoins financiers, par des prières et des supplications.



"Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ." Philippiens 4.6­-7



Dieu a promis de vous donner sa paix qui surpasse toute intelligence lorsque vous lui faites connaitre vos besoins avec prières et reconnaissance. Et cette paix va amener vos pensées vers Jésus, qui est le Prince de la paix. (Esaïe 9.6)



Tout lui appartient, même l’or et l’argent.



La Bible ajoute : "Que votre conduite ne soit pas guidée par l’amour de l’argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit: Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai jamais" (Hébreux 13.5). Dieu a promis de ne pas vous délaisser. Il ne vous abandonnera jamais. Il peut et veut répondre à vos besoins. Tout lui appartient, même l’or et l’argent.



Alors, durant cette journée, soyez attentif, attentive, aux bontés de l’Eternel. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. (Lamentations 3.22-­23)



Une prière pour aujourd’hui



Merci Seigneur parce que tous mes besoins sont importants pour toi, y compris mes besoins financiers. Merci aussi parce que tu es celui qui pourvoit et qui délivre le pauvre de sa misère. Je place ma confiance en toi pour que tu interviennes dans ma situation. Amen !



