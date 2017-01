Le jour du seigneur : Dieu ne vous abandonnera jamais

Quoi de plus tragique que d'être abandonné par son père ou sa mère ? J'ai, un jour, entendu cette phrase d'une jeune femme qui disait... "Tout ce que mon père m'a donné dans la vie, c'est un spermatozoïde".



Même si votre père ou votre mère vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais. Cela est triste, n'est-ce pas ? Et que dire des pères ou des mères qui ont abandonné, maltraité ou pire, abusé un de leurs enfants ? À cause de nos expériences, l'image que nous avons de "notre père qui est aux cieux" est bien souvent déformée. Certains imaginent Dieu comme un père fouettard, absent, désintéressé, manquant de compassion ou pire, se plaisant à nous faire souffrir.



C'était le cas de David qui, dans sa prière, disait à Dieu : "Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas", comme si son image de Dieu était faussée. Mais juste après cela, réalisant que Dieu est différent de ses parents, il dira : "Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera."



Voyez-vous, même si votre père ou votre mère vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais. Au contraire, il vous recueillera. Dieu est amour. Il est bon. Il est compatissant. Telle 'est sa nature divine. Il n'est responsable ni de vos souffrances, ni de celles de ce monde, qui a choisi de vivre loin de lui. Au contraire Dieu, votre bon papa, désire vraiment vous entourer de ses bras d'amour, vous consoler, vous relever et vous encourager.



David lui-même espérait en une vie riche et heureuse, malgré ce qu'il a vécu. Il croyait dans les bontés de Dieu, comme le montre le verset 13 du même Psaume : "Oh ! Si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !…" David avait une certitude : c'était de contempler la bonté de l'Eternel sur la terre des vivants. Son espérance n'était pas uniquement fondée sur ce qui allait se passer après cette vie terrestre, mais il savait que Dieu allait le visiter et renouveler ses bontés ici-bas.



Il peut en être de même pour vous : malgré l'abandon, malgré les difficultés de cette vie, soyez assuré(e) que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin (voir Lamentations 3.22-23).



Une prière pour aujourd'hui



Seigneur, merci pour cet espoir que tu mets en moi. Malgré les difficultés et les soucis de la vie, ta Parole me promet que tu as des bontés en réserve pour moi, et que celles-ci se renouvellent même chaque matin. Tu promets de ne jamais m'abandonner, et je le crois. Merci mon Dieu !



