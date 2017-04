Le jour du seigneur : Dieu frappe à votre porte

On raconte qu’une pauvre femme se trouvant dans de grandes difficultés pécuniaires eut la visite d’un homme bienveillant qui venait la voir pour lui venir en aide. Il frappa à sa porte, mais ne recevant pas de réponse, il en conclut qu’elle était absente et se retira. La rencontrant un peu plus tard, il lui parla de sa démarche et du désir qui l’avait inspirée.



Des milliers d’hommes et de femmes agissent à l’égard de Dieu comme cette femme...

Oh ! dit-elle, c’était vous, Monsieur ? Comme je le regrette ! J’ai cru que c’était le propriétaire qui venait réclamer le loyer, et comme je n’avais pas la somme nécessaire, j’ai eu peur d’ouvrir la porte !



Des milliers d’hommes et de femmes agissent à l’égard de Dieu comme cette femme vis-à-vis de celui qui voulait être son bienfaiteur. Ils pensent que lorsqu’il frappe à la porte de leur cœur, Dieu vient pour exiger quelque chose. Quelle erreur ! Il vient au contraire pour donner, et non pour réclamer le paiement de votre dette. Il vient pour vous délivrer de votre détresse et vous donner un héritage éternel.



"Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre." Marc 10.45



Il a souvent frappé à votre porte avec amour, il attend depuis longtemps. Ah ! Quel ami traiteriez-vous ainsi ?



"Dieu met en évidence son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous." Romains 5.8



"Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle." Jean 3.16



Un engagement pour aujourd'hui



Soyons toujours prêt à ouvrir la porte de notre cœur afin de laisser entrer le Seigneur, voici ce qu'il nous promet : "Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un m’entend et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi." Apocalypse 3.20



