Le jour du seigneur : Dieu est un esprit, tout comme vous !

Dieu n’est pas un sentiment ; Dieu est un Esprit, tout comme vous ! Vous avez été créé à son image ! Vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Votre esprit est la partie de vous qui est née de nouveau.



En tant que croyant né de nouveau, le Saint-Esprit vit dans votre esprit. Votre esprit a été recréé lors de votre nouvelle naissance. Votre âme et votre corps ne changent pas sauf si vous les renouvelez par la parole de Dieu.



Les sentiments sont temporaires et peuvent changer à tout instant. La parole de Dieu est éternelle et elle ne faillit jamais.

Votre âme comprend votre pensée, votre volonté et vos émotions. Nous ne pouvons ignorer le fait que les gens aient des sentiments, mais la parole de Dieu dit clairement que nous ne devons pas laisser nos sentiments (ou émotions) nous conduire.



Les sentiments sont temporaires et peuvent changer à tout instant. La parole de Dieu est éternelle et elle ne faillit jamais. Les sentiments sont basés sur les circonstances extérieures. Ils peuvent vous conduire dans la mauvaise direction et ils le font très souvent d’ailleurs.



Les sentiments font partie du monde de la chair et Romains 8.13-14 nous dit que vivre selon la chair conduit à la mort. La chair (qui comprend votre corps et votre pensée, votre volonté et vos émotions) veut faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Toutefois, vous pouvez renouveler votre pensée par la parole et harmoniser votre corps et votre âme avec l’esprit.



Une application pour aujourd’hui



Que vos prières soient exaucées ou non n’a rien à voir avec ce que vous ressentez. Vos prières sont exaucées en fonction de votre foi et conformément à la parole de Dieu. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous entend et si vous savez qu’il vous entend, vous savez que vous avez ce que vous avez demandé.



Les sentiments n’ont rien à voir avec cela !



