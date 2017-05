Le jour du seigneur : Dieu est avec vous dans votre combat

Avez-vous déjà eu l’impression que Dieu se trouvait à des milliers de kilomètres ? En fait, il n’en est rien. Quel que soit le combat dans lequel vous êtes engagé, vous pouvez avoir la certitude que vous n’êtes pas seul. Dieu est avec vous.



Le chagrin empêchait les disciples de voir Jésus. Ils avaient besoin que Dieu se montre à eux.

D’autres avant vous se sont demandés où était Dieu dans les moments difficiles. Ce fut notamment le cas des disciples, au tout premier matin de Pâques, trois jours après la crucifixion de Jésus. Luc 24 nous montre deux d’entre eux sur la route d’Emmaüs. Tout en marchant, ils s’entretenaient des événements récents – l’arrestation de Jésus, sa flagellation, sa crucifixion – et tentaient de comprendre. Ils avaient cru que Jésus était le Messie, et leur rêve était brisé. Certains avaient affirmé que son tombeau était vide. Ils ne savaient plus que penser.



Soudain, Jésus en personne s’approcha des deux disciples et fit route avec eux. Mais ceux-ci, tout à leur chagrin, ne le reconnurent pas. Quand Jésus leur demanda de quoi ils parlaient, ils lui expliquèrent leur désarroi. Jésus leur cita alors des textes de l’Ancien Testament qui donnaient un sens à ce qui venait de se passer.



Ce même soir, alors que Jésus soupait avec eux, "leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux" (Luc 24.31).



Mettez-vous à la place des disciples. L’homme qu’ils avaient pris pour Dieu était mort, crucifié. Trois jours plus tard, on leur dit qu’il était ressuscité, mais ils refusèrent de le croire. Et voilà qu’un inconnu fit route avec eux, mangea avec eux et tout à coup, ils comprirent que c’était Dieu lui-même ! Puis il disparut.



Il en est de même pour vous. Je ne sais pas quel malheur vous a frappé cette année – la perte d’un être cher, de votre santé, de votre travail, d’une relation ou d’un marché important. Et votre peine était telle que vous n’avez peut-être pas vu que Dieu était à vos côtés. Vous n’étiez jamais, jamais seul dans cette situation. Vous ne le voyiez pas, mais il était là.



Une question pour vous aujourd'hui



Demandez à Dieu de se révéler à vous. Il veut que vous le voyiez. Il veut que vous sachiez que vous n’étiez jamais seul.



