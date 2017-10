Le jour du seigneur : Dieu couvre vos arrières

Non seulement Dieu vous précède, mais la Bible dit qu’il est votre "arrière-garde".Un auteur écrit : "Lors des tribulations des Israélites à travers le désert et la Terre Promise, leur armée avait une avant-garde et une arrière-garde. L’avant-garde était composée d’éclaireurs qui exploraient le pays afin de déterminer la route à suivre. L’arrière-garde fermait la marche pour ramasser les morceaux et s’assurer qu’aucun objet de valeur n’avait été oublié."Dieu couvre vos arrières !Dieu est mon arrière-garde. Tout comme vous, j’avance, parfois un peu trop vite, en laissant les choses incomplètes. Mais Dieu suit et termine ce que j’ai fait à moitié.Si vous deviez regarder en arrière, combien de vos tâches trouveriez-vous inachevées parce que l’urgence d’une nouvelle vous aura empêché de finir la précédente ? Si vous avez fait pour le mieux, Dieu fera le reste !À propos de leurs ados, des parents m’ont confié : "Si seulement on avait…" Je leur rappelle gentiment qu’ils ont fait de leur mieux. Maintenant ils doivent faire confiance à l’action d’arrière-garde de Dieu pour finir le boulot, ramasser les morceaux et en faire quelque chose de merveilleux et de beau.Dieu vous a-t-il donné une tâche à accomplir ? Fixez vos yeux sur ce qui est devant vous, maintenant, pas dans six mois ou un an. Ne déviez "ni à droite ni à gauche." Proverbes 4.27C’est un vrai défi à une époque qui propose tant de distractions. Rappelez-vous, la force de l’Envoyeur est plus importante que celle de l’envoyé.Une parole pour aujourd’huiDieu couvre vos arrières !