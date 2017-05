Le jour du seigneur : Dieu connait la fin de l'histoire

Je vous propose une expérience : collez vos yeux sur l’écran et essayez de lire, puis reculez d’une trentaine de centimètres. Allez-y !



Votre vie est dans les mains de Dieu...



Qu’avez-vous remarqué ? Normalement, lorsque vos yeux étaient à quelques millimètres de l’écran, vous n’aviez qu’une vision floue. Puis, une fois à une distance raisonnable (cela dépend de votre âge ☺), vous avez pu lire et comprendre. Il en est de même avec Dieu.



Bien souvent, il vous arrive de stresser parce que votre pensée, votre intelligence sont collées sur la page de votre vie. Cela vous fait paniquer. A présent, réalisez que Dieu seul a le recul nécessaire et voit toute votre histoire. Lui seul connaît l’issue de toute chose. C’est pourquoi faites-lui confiance.



Enfant, j’étais fasciné par l’histoire de Joseph dans la Genèse. Sa vie provoquait en moi de vives émotions. Rejeté par ses frères, il fut vendu à une caravane de marchands. Puis, il se retrouva en Egypte, sur une place de marché, monnayé comme esclave dans un pays dont il ne connaissait ni les us et coutumes ni la langue. Loin de son père, il fut acheté par un puissant homme égyptien du nom de Potiphar.



Il travailla pour lui de tout son cœur en réalisant que Dieu l’accompagnait dans cette épreuve. Rapidement, il gravit les échelons et devint un responsable dans cette maison. Malheureusement, il fut accusé de viol, à tort, par l’épouse de son maître et fut envoyé en prison. Après quelques années, il sortit de ce lieu de tourments et devint le gouverneur d’Egypte, seul Pharaon lui était supérieur. Comprenez-vous ? Même lorsque sa situation était souvent désespérée, le Seigneur tenait Joseph dans la paume de ses mains.



Votre vie est dans les mains de Dieu et non dans celles des hommes. L’Eternel permet parfois que vous passiez par des temps difficiles mais refusez les mauvais sentiments. Croyez que votre Seigneur connaît la fin de l’histoire. Lui seul connaît la voie à suivre.



Une prière pour aujourd’hui



Seigneur, tu connais ma vie mieux que moi-même. Parfois, je me plains et je ne réalise alors pas que toi seul connais la voie à suivre. Aide-moi à te faire confiance sur le chemin de ma vie.



