Le jour du seigneur : Dieu a de grands projets pour votre vie

Si Dieu avait un réfrigérateur, votre photo serait collée dessus ! Il aurait pu habiter n’importe où dans l’univers, mais il a choisi de vivre dans votre cœur. Vous êtes son bien le plus précieux, et il vous a préparé un avenir à vous couper le souffle !



Dieu désire que vous soyez libre aujourd’hui. Il vous demande d’oublier le passé et de recommencer à zéro, avec lui, aujourd’hui. Arrêtez de vous torturer avec les erreurs du passé. Cessez de penser que vous ne méritez rien de bon.



Vous êtes un enfant du Dieu Tout-puissant. Alors commencez à vivre aujourd’hui, commencez à vous regarder comme Dieu vous voit, comme le champion qu'il avait l'intention de faire de vous, en vous créant.



Une prière pour aujourd’hui



Père, je t’imagine me regarder, le sourire aux lèvres. Je confesse avec assurance que je suis ton enfant et que tu as préparé pour moi un avenir plein de joie, d’espoir et de bénédictions. Au nom de Jésus, amen.



