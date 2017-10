Le jour du seigneur : Aidez d'autres à grandir !

Si vous voulez une bénédiction particulière de Dieu sur votre vie, vous devez vous laisser enseigner par des croyants qui sont plus mûrs que vous, et en même temps servir de mentor à d'autres plus jeunes que vous dans la foi.



Un mentor est un ami, quelqu'un qui écoute...



Chaque chrétien a besoin à la fois d'un Paul et d'un Timothée. Un Paul est quelqu'un qui marche avec Dieu depuis plus longtemps que vous et qui vous forme et vous encourage. Même si cette personne n'a qu'un mois de vie chrétienne de plus que vous, elle a davantage d'expérience et peut vous aider à progresser.



Avoir un Timothée, c'est contribuer à l'édification de quelqu'un qui est chrétien depuis moins longtemps que vous. Vous l'encouragez et le guidez dans sa marche avec le Seigneur.



Vous avez donc un Paul et un Timothée dans votre vie. Mais vous êtes aussi un Paul et un Timothée pour quelqu'un d'autre.



Dans 2 Timothée, Paul écrit : "Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres" (2 Timothée 2.2).



Quatre générations sont présentes dans ce verset. Paul a contribué à la croissance de Timothée ; celui-ci doit à son tour trouver quelqu'un à qui il servira de mentor, après quoi cette personne fera de même avec un autre.



Ne soyez pas impressionné par le terme de "mentor". Vous pouvez jouer ce rôle simplement en invitant la personne à prendre un petit-déjeuner avec vous une fois par mois pour prendre de ses nouvelles. Un mentor est un ami, quelqu'un qui écoute, qui encourage et qui prie pour l'autre. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien parfait. Il suffit d'être disponible et prêt. Dieu vous bénira au-delà de ce que vous pouvez imaginer.



Une action pour aujourd'hui



Vous pouvez aider d'autres à grandir dans la foi aujourd'hui et devenir un Paul et un Timothée pour quelqu'un. Demandez à Dieu de vous aider à identifier ces 2 types de personnes et décidez de mettre en pratique ce verset de 2 Timothée 2.2.



top chrétien