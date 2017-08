Le jour du seigneur ; Apprenez à discerner la voix de Dieu

La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un, indivisibles.



La Bible est un miroir !



Dieu s'adresse à vous par la parole parlée, la parole écrite, la voix intérieure du Saint-Esprit, les songes et les visions, certaines circonstances et événements de votre vie... Chaque jour, Dieu vous parle. Mais êtes-vous à l’écoute de Dieu ? Avez-vous appris à discerner sa voix ?



La Bible symbolise la voix écrite de Dieu ! Dès que vous ouvrez votre Bible, vous vous retrouvez face à face avec la voix écrite de Dieu. Lorsque vous allumez votre radio, vous entendez la voix de l’animateur ou du journaliste. De même, lorsque vous ouvrez votre Bible vous devriez normalement entendre Dieu vous parler. Si vous n’entendez pas sa voix, c’est que vous cherchez une autre voix. Dieu parle… mais vous n’y prenez pas garde.



La Bible est un miroir : chaque jour, votre miroir vous "parle" dès que vous le regardez. Il vous dit ce qui ne va pas sur votre visage, au niveau de vos cheveux, etc. Vous entendez la voix du miroir vous parler et vous y prêtez attention. Vous nettoyez votre visage, vous mettez de l’ordre dans vos cheveux. De même, la Bible vous renvoie le reflet de votre cœur. Dieu vous parle… écoutez-le… obéissez à sa voix… et alors vous serez heureux dans toutes vos activités.



Une prière pour aujourd’hui



Seigneur, apprends-moi à discerner ta voix à travers les Saintes Ecritures. Désormais, je vais prendre garde à ce que j’entends au moyen de la parole parlée et de la voix intérieure du Saint-Esprit.



