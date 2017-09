Le gingembre, l`atout ventre plat

Une digestion au top



Le gingembre règle tous les maux digestifs. Ballonnements, paresse digestive, production de bile, c’est simple, grâce au gingembre, c’est la digestion au sens large du terme qui s’en trouve améliorée. Et grâce à son effet brûle-graisse, il est parfait pour garder la ligne et avoir (ou retrouver) un ventre plat !



Coup de boost immédiat



Comme le gingembre est un stimulant général (physique, mental, sexuel), il est parfait pour se booster au quotidien. A éviter cependant avant d’aller dormir !



Maux de gorge



Antiviral et antibactérien, rien ne vaut une tisane au gingembre en cas de maux de gorge. La recette ? Il suffit de verser de l’eau bouillante sur du gingembre frais râpé et de laisser infuser une dizaine de minutes avant de filtrer.



Anti-nauséeux



Même si cela semble anecdotique, les personnes souffrant de mal des transports trouveront un allié efficace dans le gingembre. Idéal aussi en cas de nausée, de migraine, ou encore de gueule de bois. Bye bye Doliprane !