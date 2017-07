Le gel antibactérien dangereux pour la santé ? La mise en garde de scientifiques

Les noms de ces composants ne vous disent rien, mais le triclosan et le triclocarban sont utilisés dans de très nombreux produits d'hygiène. Et les voilà pointés du doigt par 200 chercheurs et professionnels de santé de 29 pays différents. Dans leur «Manifeste de Florence», publié le 20 juin par la revue «Environmental Health Perspectives», ils mettent en garde contre ces antiseptiques, largement employés dans les gels antibactériens.



Interdiction partielle en Europe





Interdits aux Etats-Unis depuis septembre 2016, ces composants sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. A long terme, ils seraient suspectés de favoriser le développement du cancer du sein, d'altérer les spermatozoïdes ou de nuire au développement du foetus. Par ailleurs, on en retrouve des traces dans le lait maternel ou les plantes aquatiques. De quoi inciter les auteurs à demander à «la communauté internationale à limiter la production et l'utilisation du triclosan et du triclocarban et à questionner l'utilisation des autres antimicrobiens».



Au sein de l'Union européenne, le triclosan est interdit depuis 2014 dans les produits de rasage. Il est en revanche autorisé avec une concentration maximale de 0,3% dans les produits cosmétiques, et de 0,2% pour les bains de bouche. On le trouve également dans des sacs-poubelles, des jouets ou du linge de maison.



