Le conseil de Didier Drogba à Arafat Dj, qui a changé sa vie

L’amitié entre Didier Drogba et Arafat Dj est connue de tous. Très proches l’un de l’autre, la star du foot est plus qu’un frère pour le patron de la YôrôGang. Didier Drogba est le « père » d’Arafat Dj, a-t-on entendu dire dans la cité. Ainsi, tel un véritable père, Daïzoko prodigue de bons et agréables conseils à Béerus Sama. Cela, lors de leurs différentes rencontres. Des conseils qui, pour certains proches de l’artiste Coupé Décalé, sont d’une grande importance.



Surtout, lorsqu’on sait que le Yôrô s’est lancé à la conquête du marché mondial. « Si tu veux aller loin, commence déjà à faire ce que tu n’as jamais eu l’habitude de faire » A conseillé DD11 à Influenmento. S’appuyant sur les paroles de son mentor, Arafat Dj s’est mis au travail. Il ne néglige aucun aspect de sa carrière d’artiste. Le Yôrô enchaîne les dates en Europe et les sorties de singles de belles factures. « Le futur est en marche ». A affirmé Arafat Dj, cela en parlant de ses nouveaux objectifs dans le showbiz international