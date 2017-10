Le Molare déclare : « Je n’ai aucune relation avec Debordo depuis qu’il a jeté ses trophées »

Debordo Leekunfa a perdu gros en voulant se faire justice. Alors que le chanteur avait été informé au lendemain de la cérémonie des Awards du couper-décaler qu’il bénéficierait d’un contrat très juteux, la colère de Debordo lui a finalement fait perdre ce « gombo ».



Le Molare qui n’a pas apprécié son geste après que le chanteur ait détruit et jeté ses trophées des Awards du couper-décaler, a décidé de lui faire payer son immaturité. Le Commissaire général a d’ailleurs décidé de rompre tout contact avec lui.



« Je n’ai aucune relation avec lui (Debordo) depuis ses vidéos à ce jour et ce sont pas mes trophées mais les siens qu’il a détruits », a commenté Le Molare répondant à des fans après avoir rendu public son nouveau deal avec Arafat DJ.



En effet, M Group de Molare et DJ Arafat ont signé le 13 octobre un contrat de spectacle pour la nouvelle année. « Le 13 octobre, une convention a été signée entre M.GROUP et l'artiste ARAFAT Dj pour son concert de fin d'année prévu le 1er JANVIER 2018, de plus, nous avons signé le premier grand ONE MAN show de l'artiste WILLY DUMBO pour début décembre ainsi que 3 grandes activités entre le 20 et le 24 décembre ... Nous continuerons de promouvoir la culture ivoirienne et panafricaine. Bon dimanche à tous », pouvait-on, lire sur la page Facebook du patron de M. Group.



Des indiscrétions révèlent que ce contrat devrait logiquement revenir à Debordo mais vu qu’il a saboté les Awards du couper-décaler, Le Molare a décidé de lui retirer simplement ce spectacle et l’offrir à son plus grand rival, DJ Arafat, vainqueur de la 2ème édition des Awards du couper-décaler.