Le FMI prévoit un rebond de la croissance du Cameroun à un taux de 4,2 % en 2018

A moyen terme, a-t-elle ajouté, « la croissance devrait continuer de s’accélérer progressivement, à 5 ou 5 ½ %, à mesure que de grands projets d’infrastructures sont achevés, notamment des usines hydroélectriques, le port en eau profonde [de Kribi, Ndlr] et des routes ». La mission a également indiqué que « la construction des infrastructures liées à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 devrait aussi contribuer à l’activité, quoique seulement de manière temporaire ».



Corinne Deléchat a rappelé que « la croissance économique du Cameroun pour 2016 a été révisée à la baisse, de 4,7 % à 4,5 %, en raison de la diminution de l’activité dans le secteur pétrolier ». Et d’ajouter que, selon les prévisions de l’institution « la croissance en 2017 devrait continuer de ralentir pour s’établir légèrement en deçà de la projection initiale de 4 %, principalement à cause de la baisse continue de la production pétrolière ».



La croissance hors pétrole cependant, précise-t-elle, dans sa déclaration « a profité de la vigueur de la production industrielle, grâce à l’amélioration de l’offre d’énergie et de la bonne tenue du secteur primaire, même si d’autres indicateurs, tels que le crédit au secteur privé et les recettes fiscales, font état d’un affaiblissement de l’activité ».



Sylvain Andzongo