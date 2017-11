Le 5ème Sommet UE-UA s’ouvre aujourd’hui à Abidjan: Le grand rendez-vous Nord-Sud

Le 5e Sommet Union euroépenne-Union africaine, s’ouvriraaujourd’hui à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire. L’Algérie y sera représentée par Ahmed Ouyahia. Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère. Il faut dire que l’un des enjeux de cette rencontre a consisté en la présence ou pas de République arabe sahraouie. Le Maroc et quelques uns de ses alliés ont tenté d’exclure la RASD du Sommet. Mais, l’intransigeance des instances de direction de l’UA a fait capoter le projet marocain. De fait, la participation du président sahraoui à la réunion est une reconnaissance de la République qu’il dirige, tant par l’ensemble des membres de l’UA que par leurs homologues de l’UE.



Cette victoire politique de la RASD constitue en soi un premier succès dans ce Sommet, censé apporter un nouveau souffle aux relations entre l’Afrique et l’Europe. Il va de soi que les attentes africaines sont principalement économiques. Mais pas que, puisque le mot d’ordre est «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable».

Il faut savoir que l’investissement et le commerce, le développement des compétences et la création d’emplois, seront les principaux thèmes qui animeront les débats entre les chefs d’Etat et les experts des deux Continents. Pour les Africains, l’ambition de cette coopération économique que tout le monde appelle de ses vœux, doit déboucher sur une meilleure qualité de la gouvernance économique et du climat d’investissement en Afrique.



Les représentants du Continent noir en veulent pas que leurs pays soient le «terrain de jeu» des multinationales européenne. La volonté de profiter du renouveau du partenariat pour acquérir les outils de leurs propres développements, est plus qu’évidente dans la démarche des gouvernements. Cette posture est, de loi, le meilleur moyen pour les pays africains d’éviter la détérioration des termes de l’échange et de participer à l’économie mondiale et d’en tirer profit.



Cela, pour les intentions et les ambitions, pour la réalité du terrain, il y a lieu de relever que l’UE et ses Etats membres représentent 33% de tous les investissements étrangers réalisés à travers l’Afrique. Ils reçoivent 41% des exportations africaines et fournissent 33% des importations du Continent. Ils transfèrent 36% des fonds expédiés aux pays par la diaspora et participent à hauteur de 50% à l’aide publique au développement versée chaque année au Continent.

Il faut savoir également, qu’en termes d’aide au développement, l’Afrique a reçu une enveloppe globale de l’ordre de 21 milliards d’euros en 2016. Mais, pour ce qui concerne l’investissement à proprement parler, les entreprises européennes ont placé 32 milliards d’euros dans les économies africaines en 2015. La Chine à elle seule a investi quelque 220 milliards de dollars en 2014.



Ces chiffres traduisent le faible intérêt qu’accorde l’Europe à l’Afrique. Ce 5e sommet ambitionne de changer les choses. Pour preuve, sa préparation n’a pas relevé de l’improvisation, une série d’événements préparatoires ont été organisés préalablement afin de faire connaître les points de vue des acteurs clés du partenariat tels le Forum des acteurs économiques et sociaux UA-UE et le Forum des affaires UE-UA. Mais, il est entendu que la partie n’est pas gagnée pour autant.



Il demeure encore en Afrique de nombreux problèmes sécuritaires et politiques à dépasser. Il y a également la nécessaire cohésion et solidarité inter-africaine qui devra jouer pour obliger les Européens à prendre en considération les spécificités de chaque pays. Il ne s’agira pas d’investir dans des pays à fort potentiel et ignorer les plus pauvres. En cela, la tradition de la diplomatie algérienne est claire, mais il faut bien se rendre à l’évidence que le jeu malsain du Maroc risque de donner un avantage aux Européens et à quelques pays africains «amis» au détriment du Continent noir.



