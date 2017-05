L`astuce pour se débarrasser d`un mal de tête en 5 minutes et sans médicaments

Rien à faire, votre mal de tête ne veut pas vous lâcher. Et si vous essayiez cette petite astuce ? Selon le site Bright side, une technique appelée la digipuncture (ou acupression) pourrait vous soulager. Elle appartient à la médecine chinoise et consiste à stimuler certains points d’acupuncture par de simples pressions des doigts.



Un massage circulaire avec une légère pression



Pour vous libérer d’un mal de tête par digipuncture, aucune connaissance médicale n’est requise. Il faut simplement vous focaliser sur un point de votre tête qui dépendra de la localisation de votre douleur. Réalisez alors un massage circulaire de ce point en appliquant une faible pression des doigts pendant 30 à 60 secondes. La douleur s’estompera alors dans les 5 à 10 minutes qui suivent.



A chaque mal de tête son point de digipuncture



Comment choisir le point à masser ?



- Si votre mal de tête semble venir d’une fatigue des yeux, par exemple à cause d’un long travail sur écran : massez le point Yintang, au-dessus du nez, entre vos sourcils.



- Si vous souffrez d’un mal de tête de tension : massez les points Shuai Gu, situé 2 à 3 cm au-dessus de chacune de vos oreilles.



- Si votre mal de tête est lié à des tensions dans la mâchoire ou à un encombrement des sinus : massez les points Yingxiang, situé à 2 cm de chaque narine, au croisement d’une ligne verticale qui descend du centre de vos yeux et d’une ligne horizontale qui surplombe votre lèvre supérieur.



- Si votre mal de tête est causé par un rhume ou une grippe : massez les points Zan Zhu situés au-dessus de votre nez, juste sous l’implantation de chaque sourcil.



- Si vous souffrez de migraine : massez les points Tianzhu, situés à l’arrière de la tête, de part et d’autre de la colonne vertébrale au niveau de l’implantation des cheveux.



- Enfin, pour de nombreux maux de tête , des points situés sur les mains peuvent aussi aider : il s’agit des points Hegu, localisés entre le pouce et l’index.



Source: medisite.fr