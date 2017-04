Lancement de la 3è édition du concours national de la « Famille modèle » de Côte d’Ivoire

Dans son intervention, la ministre a attiré l’attention des familles sur leur rôle dans la construction de l’ivoirien nouveau tel que prôné par le Président Alassane Ouattara, rapporte une note d'information transmise à APA par ses services.



« La relance du pays ne deviendra une réalité qu’avec l’implication effective de la famille, cellule de base de la société, pour en faire non seulement le creuset de l’amour et de l’unité mais aussi le vecteur de la tolérance et de la transmission des valeurs éthiques et morales », a déclaré Pr Mariatou Koné, expliquant que ce prix vise à impliquer les familles ivoiriennes dans la construction de "l’ivoirien nouveau" en vue de l’émergence à l’horizon 2020.



En outre, elle a indiqué que le concours qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la famille constitue un outil d’émulation des familles ivoiriennes pour la vulgarisation et la préservation des valeurs civiques et morales : « J’en appelle donc toutes les familles ivoiriennes à participer à ce concours qui est ouvert à tous», a-t-elle lancé.



Les critères d’éligibilité de ce concours sont entre autres, l’unité du couple et de la famille, l’existence d’un projet de vie de la famille, et celle des relations sociales de la famille avec la communauté, son entourage.



Les familles désireuses d’y participer sont appelées à s’inscrire dans les préfectures, sous-préfectures et les directions régionales du ministère jusqu’au 2 mai. Le public pourra voter les trois meilleures familles via le téléphone portable ou les réseaux sociaux à l’issue de l’étape des présélections. La meilleure famille recevra en plus, lors de la journée de l’excellence un diplôme, un trophée, a-t-on appris.



Ce concours vise à ‘’remettre la famille au cœur du développement de la nation ivoirienne, de sensibiliser les ivoiriens à la responsabilité des familles dans l’éducation en vue d’un bien-être de la société toute entière et de promouvoir les valeurs fondamentales familiales’’.



Avec dépêches