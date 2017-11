La vente d'esclaves Africains en Libye et le piège du communautarisme tendu aux noirs ...

Le communautarisme décrié par les gouvernants occidentaux désigne une forme de sociocentrisme qui privilégie la place des communautés dans l’organisation sociale, donnant au groupe ethnique, religieux, culturel, voire à la race, une valeur plus importante qu’à l’individu et à la république. La vente de jeunes africains en Lybie a été savamment préparée pour discréditer les Africains et les descendants des esclaves, dans le cadre de leur lutte, en vue de leur dignité, et de leur bien-être.



Tout part des programmes scolaires du monde entier où l’Homme noir est discrètement assimilé à cet être vivant mi-singe, mi-homme, qui serait le chaînon manquant entre les primates et la race humaine, selon une théorie hypothétique des évolutionnistes. Cette théorie inculquée à tous les peuples de la Terre incite ces derniers à accuser, en général, les Noirs d’être responsables de leurs propres malheurs. Les esprits grossiers et incultes qui abattent un Noir aux USA, en Europe, en Asie ou en Afrique, sont simplement comparés à des braconniers ayant ôté la vie à une espèce protégée.



Analysons le discours de Sarkosy, le concepteur de « l’odyssée » : l’intervention militaire de 2011 en Lybie, afin de nous rendre compte de la nouvelle colonisation de l’Afrique planifiée par les hommes politiques français de notre époque, pour préserver, au détriment de la vie des Africains, leurs intérêts personnels. La déportation du président ivoirien Laurent Gbagbo à la Haye et l’assassinat de Kaddhafi, à cause de leur amour pour notre continent, sont des preuves patentes de cette aventure dangereuse aux conséquences négatives imprévisibles pour l’Afrique, mais aussi pour l’Europe. Sarkosy s’est évertué à dévoiler, tout au long de son mandat, ce plan machiavélique.



Opposé à toute idée de repentance à l’égard des Africains et des descendants d’esclaves, il dit au sujet de la colonisation et de notre continent : « Alors, c’est vrai, il y a dans notre histoire des erreurs, des fautes, des crimes, comme dans toutes les histoires de tous les pays. Mais nous n’avons pas à rougir de l’histoire de la France. La France n’a pas commis de génocide, elle n’a pas inventé la solution finale. Elle est le pays qui a le plus fait pour la liberté du monde. Elle est le pays qui a le plus fait rayonner les valeurs de liberté, de tolérance, d’humanisme. Nous pouvons être fiers de notre pays, de ce qu’il a apporté à la civilisation universelle, à l’idée d’humanité ».



Pour comprendre ce discours démagogique hermétique, il nous faut savoir distinguer le siècle des lumières, la Révolution française de 1789 (opposée à la tyrannie), des actes posés par les despotes de sa trempe prêts à souiller la mémoire des hommes de génie, comme Victor Hugo, qui s’exila pour fuir leur cupidité. La solution finale, à l’instar de « l’odyssée », fut élaborée, il faut le souligner, par le despote Hitler et non par le peuple allemand. S’adressant aux Africains à Dakar le 26 juillet 2007, Sarkosy déclara : « J’aime l’Afrique, j’aime et je respecte les Africains […] l’Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur » « Le drame de l’Afrique, c’est ce que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire (…) Jamais il ne s’élance vers l’avenir (…) Dans cet univers où la nature commande tout (…) il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès ».



Le respect, comme dirait l’autre, n’est pas un vain mot, c’est un comportement. Toute la politique de Sarkosy eut, à dessein, pour but de prendre en otages les jeunes Africains et les leaders politiques soucieux du bien-être de leurs populations, en se servant du colonialisme juridique, sous le couvert de l’ONU. Le procès de Gbagbo à la Haye met en évidence le génocide commis par l’armée française en Côte d’Ivoire sous son gouvernement. La vente des esclaves africains, fruit de ses actes politiques dont « l’odyssée » (l’intervention militaire en Lybie), vise à justifier la traite négrière et la légitimité de la colonisation des populations africaines qui seraient des "sous-hommes" incapables de gouverner leurs peuples.



Pour mettre fin à cette imposture, à cette prison à ciel ouvert dans laquelle ces dirigeants français ont enfermé nos peuples, l’instauration de véritables régimes démocratiques s’impose en Afrique, et surtout en Côte d’Ivoire. Sans volonté politique, il nous est impossible de lutter contre les conséquences négatives du franc CFA liées à cette traite négrière des temps modernes qui enrichit les hommes politiques africains et européens cupides, favorables à la mauvaise gouvernance intentionnelle des pays africains. Les descendants des esclaves se doivent donc de comprendre que le combat du président ivoirien Laurent Gbagbo déporté à la Haye va au-delà de notre pays et du continent africain. Le communautarisme des Noirs est aujourd’hui indispensable mais se doit d’être éclairé. Il nous faut éviter de tomber dans le piège des discours épidermiques, susceptibles, aux proies à l’émotion.



La lutte pour notre dignité ne doit pas être assimilé à un repli sur soi. Il se doit d’être ouvert au reste du monde, guidé par un esprit critique et non de critique, tout en s’inscrivant surtout dans le mouvement de la négritude, car il nous faut apprendre à nous aimer, à apprécier ce qui vient de notre continent pour créer les conditions de notre propre développement.



A l’image des lobbies, il nous faut être présent partout où notre dignité est bafouée ; sur les stades du monde, dans les palais de justice (le cas du procès de Gbagbo à la Haye), dans les relations internationales, dans le monde scientifique... Le racisme méthodiquement planifié à la Haye, à l’ONU, dans les relations internationales par des hommes politiques français de la race de Sarkosy doit être dénoncé et condamné autant que l’antisémitisme.



Isaac Pierre BANGORET (Écrivain)