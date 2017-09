La rumeur d’homosexualité d’Emmanuel Macron, signe d’homophobie et de misogynie

Rarement rumeur aura pris autant d’ampleur dans une campagne électorale. Dans son livre consacré à Emmanuel Macron, Un Personnage de roman (Julliard), Philippe Besson analyse les raisons pour lesquelles la rumeur d’homosexualité du futur président a eu tant d’échos aux quatre coins de l’Hexagone. Pour l’écrivain, il n’y a qu’une explication, "la pire, écrit-il dans son ouvrage, car elle n’est que l’avatar d’un cliché imbécile : un jeune homme délicat marié à une dame beaucoup plus âgée est soit gigolo soit inverti." Il pointe ainsi l’homophobie et la misogynie qui se combinent dans la naissance de cette rumeur.



L’homosexualité présumée d’un candidat serait aux yeux de ceux qui ont lancé ces bruits censée disqualifier un candidat. Alors que dans le même temps, il faudrait qu’une femme de vingt ans de plus que son compagnon soit forcément brocardée. Philippe Besson reconnaît aussi dans son livre qu’il a été très étonné qu’Emmanuel Macron décide, pour contrer ces bruits, d’en parler publiquement.



Au théâtre de Bobino en pleine campagne, le candidat d’En Marche a en effet évoqué cette rumeur sur scène en en plaisantant et en créant le buzz. Un geste inédit dans le monde politique, qui a porté ses fruits puisque cette dernière s’est peu à peu éteinte.



gala.fr