La présidente du Liberia baptisée « Nanan Bié Akèbié » et doyenne des chefs Atchan

Cette combattante, qui a fait sortir son pays des sentiers battus pour en faire un pays paisible, selon M. Beugré Mambé, a reçu les attributs liés à cette distinction. Il s’agit d’un gros pagne et d’une camisole, une échappe, un couvre-chef, un chasse-mouche, une canne de commandement, une paire de sandales et des bijoux.



La présidente de la République du Liberia qui est en visite officielle de 72 heures en Côte d’Ivoire depuis mercredi, s’est vue octroyer aussi les clés de la « grande métropole » d’Abidjan et un diplôme qui fait d’elle « citoyenne d’honneur » du district.



« La paix qui règne au Liberia est le fruit de vos qualités humaines et de votre expérience de la gestion des hommes. Au regard de cet excellent tableau, vous êtes pour vos frères et sœurs africains et particulièrement pour vos frères et sœurs ivoiriens un exemple, un modèle qui nous montre une vision paisible des relations entre les hommes », a déclaré le gouvernement.



De son côté, SEM Sirleaf a remercié les autorités ivoiriennes et plus précisément le District autonome d’Abidjan pour cette cérémonie « exceptionnelle » de par son symbolisme et appelé au raffermissement des relations entre son pays et la Côte d’Ivoire, gage de développement de la sous-région.



SEM Ellen Johnson Sirleaf est à Abidjan depuis mercredi. Dès son arrivée, elle a pris part à l’ouverture de la 7è édition du Forum sur la révolution verte en Afrique, en compagnie de son homologue ivoirien et d’anciens chefs d’Etat et représentants de présidents africains, au Sofitel l’Hôtel Ivoire de Cocody.



A 17H, elle aura un tête-à-tête élargi à sa délégation avec le Président Alassane Ouattara, au palais présidentiel du Plateau. Cette rencontre sera sanctionnée par un point de presse conjoint. Elle visitera dans la matinée de vendredi une unité industrielle de bois dans la zone industrielle de Yopougon.



