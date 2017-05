La passation des pouvoirs, une journée qui s’appuie sur l’usage et le protocole

Le rendez-vous a été fixé dimanche 14 mai à 10 heures. Sauf imprévu, à cette heure-là, Emmanuel Macron pénétrera dans la cour d’honneur de l’Elysée. Un tapis rouge d’une soixantaine de mètres, bordé par un détachement de la garde républicaine, le conduira jusqu’au perron du palais présidentiel. Là, François Hollande recevra son ancien ministre de l’économie devenu son successeur, selon un protocole élyséen qui s’appuie à la fois sur l’usage et sur des règles strictes.



Le président de la République sortant et le chef de l’Etat nouvellement élu s’entretiendront une demi-heure dans le bureau présidentiel. C’est théoriquement lors de cet entretien qu’Emmanuel Macron recevra les codes nucléaires. Puis, François Hollande quittera les lieux, achevant ainsi un quinquennat au bilan mitigé, qui débouche sur une recomposition politique inédite sous la Ve République. « Je me suis préparé.



C’est plus facile pour moi de transmettre les pouvoirs à un ancien conseiller, un ancien ministre, qu’à un adversaire politique. Il n’y aura pas le sentiment d’être dépossédé. Et puis je n’ai pas été candidat. Je n’ai pas été battu. Ça change tout », a déjà commenté le président sortant. François Hollande sera raccompagné jusqu’à sa voiture, un égard que le socialiste n’avait pas eu pour Nicolas Sarkozy en 2012 – ce qu’il regrettera ensuite –, puis le nouveau chef de l’Etat commencera une longue journée d’obligations protocolaires.



Commencera alors la cérémonie d’investiture, dans la salle des fêtes de l’Elysée, selon un déroulement assez strict. Elle s’ouvrira par la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, suivie de la signature par Emmanuel Macron du procès-verbal d’investiture.



Le nouveau chef de l’Etat se verra ensuite remettre le grand collier d’honneur de grand maître de l’ordre de la Légion d’honneur par le grand chancelier, avant de prononcer son discours d’investiture. L’allocution du nouveau président devrait être courte, une dizaine de minutes. Les honneurs militaires seront rendus par la garde républicaine dans le parc de l’Elysée à celui qui devient aussi ce même jour le chef des armées. Vingt et un coups de canon seront tirés sur la place des Invalides.



Brigitte, ses enfants et des prix Nobel



Selon ses proches, M. Macron veut une cérémonie d’installation « très simple », « réservée ». Les invités devraient être peu nombreux : Brigitte Macron et ses enfants, les Prix Nobel français, les représentants des syndicats et du patronat, quelques responsables politiques proches, comme Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement La République en marche.



Puis le huitième président de la Ve République, après avoir salué ses invités, quittera l’Elysée en voiture, escorté par la garde républicaine, pour se rendre sur l’avenue des Champs-Elysées, jusqu’à l’arc de triomphe de l’Etoile, où il déposera une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu. Le chef de l’Etat pourrait être déposé en haut de l’avenue et finir le chemin seul, à pied, dans une mise en scène proche de celle du Louvre, lorsqu’il avait cheminé entre les pyramides de verre au son de l’Hymne à la joie, le 7 mai. Certains chefs d’Etat ont choisi de rendre des hommages supplémentaires, tel François Mitterrand, qui se rendit en 1981 au Panthéon, une rose à la main.



Emmanuel Macron sera ensuite reçu à l’hôtel de ville de Paris, a confirmé le cabinet de la maire, Anne Hidalgo. Le protocole républicain prévoit que le président élu rende cette visite officielle, mais elle n’a pas forcément lieu le même jour que la passation de pouvoirs. En 2007, Nicolas Sarkozy s’était rendu à l’hôtel de ville une dizaine de jours après son entrée en fonctions.



En 2012, c’est à l’issue de cette cérémonie que François Hollande avait dévoilé le nom de son premier ministre. Ce qu’Emmanuel Macron semble également avoir l’intention de faire, puisque Richard Ferrand a redit le 7 mai que M. Macron annoncerait le nom du chef de son gouvernement « aussitôt installé », soit une semaine après son élection.



Hollande au siège du PS



Si les grandes lignes de cette journée particulière sont connues, des détails font encore l’objet de discussions entre les équipes de communication qui entourent le nouveau président et le secrétariat général de l’Elysée.



Quel rôle jouera Brigitte Macron, la « part non négociable » d’Emmanuel Macron ? Arrivera-t-elle au côté de son époux, ou un peu plus tôt, avec les invités ? La place de la compagne et de la famille du président varie selon les quinquennats, puisqu’aucun statut officiel de « première dame » n’existe en France — un état de fait qu’Emmanuel Macron a déclaré vouloir changer, le 27 avril sur TF1.



De son côté, François Hollande se rendra après son départ de l’Elysée au siège du Parti socialiste, rue de Solférino, comme François Mitterrand l’avait fait, en mai 1995. Il y a vingt-deux ans, les socialistes avaient offert une Twingo au président sortant, qu’il avait donnée à sa fille Mazarine.



