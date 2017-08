La noix : l’aliment indispensable pour réussir un régime

On savait déjà que les noix permettaient de préserver les structures cérébrales associées au déclin cognitif. Mais une nouvelle étude du Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston, États-Unis) démontre qu’elles favoriseraient également le sentiment de satiété.



Noix : elle permet de réguler la faim



Publiée sur le site de Beth Israel Deaconess Medical Center, l'étude a montré que mangerune collation saine stimule l’activité cérébrale dans la région associée au contrôle, ce qui indique que les personnes auront moins envie de manger des aliments malsains. C’est le cas de la noix, comme nous l’explique l’auteur de l’étude, le Dr Christos Mantzoros : "Nous savons que les gens se sentent rassasiés après avoir mangé des noix, mais il a été surprenant de constater que l’activité liée aux signaux alimentaires, et par extension ce que les gens mangeaient et leur sensation de faim, a changé dans le cerveau". Autrement dit, la consommation de noix active une zone du cerveau associée à la régulation de la faim.



Au cours des cinq jours d’études, les 10 volontaires, qui étaient obèses, ont consommé quotidiennement des smoothies contenant 48 grammes de noix. Au cours d’un autre séjour, ils ont consommé des smoothies qui n’en contenaient pas, mais ils ne le savaient pas. Un placebo a remplacé la noix, donnant au mélange le même goût que l’aliment. L’ordre était aléatoire, ce qui signifie que certains participants consommaient des noix en premier tandis que d’autres consommaient le placebo en premier. Les participants ont déclaré à la suite de l’expérience avoir moins faim lorsqu'ils ont consommé des smoothies contenant de la noix.



Une stimulation de l’activité cérébrale



Lorsqu’on montrait aux participants des images d’aliments tels que des hamburgers ou des desserts, les scientifiques ont remarqué une activité accrue dans une partie du cerveau appelée cortex insulaire après que les participants aient consommé un régime riche en noix. Le Dr Mantzoros explique : "Lorsque les participants mangent des noix, cette partie de leur cerveau s'agite, ce qui veut dire qu’ils ont moins faim ou qu’ils se sentent entièrement rassasiés".

Cette zone est impliquée dans le contrôle cognitif et dans la sensibilité, ce qui, selon les scientifiques, signifie que les participants, étant rassasiés, ne se laissent pas influencer par la faim mais accordent plus d’importance aux choix alimentaires et choisissent des options plus saines.



Un moyen de réduire l’obésité ?



Selon les scientifiques, des études similaires pourraient conduire à de nouveaux traitements contre l’obésité. "Nous prévoyons d’utiliser cette découverte afin de comprendre pourquoi les gens réagissent différemment à la nourriture dans l’environnement et à développer de nouveaux médicaments afin de diminuer les problèmes liés au poids".