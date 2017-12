La mangue, nourrissante, médicinale et délicieuse!

Le fruit est également riche en fibres, potassium, en fer et en acide nicotinique (vitamine B3). La mangue est un des fruits tropicaux, avec la goyave, les plus riches en polyphénols aux pouvoirs anti-oxydants très puissants. Lorsqu'elle est bien mûre, la mangue est facile à digérer et possède un parfum de fleur délicat.Il existe peu d'études sur la mangue, mais une étude publiée en 2006 dans le Journal of Nutrition révèle que le jus de mangue possèderait des vertus anti cancer sur des cellules lors d'expérience in vitro.Dans la médecine populaire tropicaleEn Amérique Centrale la médecine populaire reconnaît à l'écorce du manguier et à ses feuilles, des propriétés médicinales pour lutter contre la constipation, l'emphysème pulmonaire, l'impuissance et pour nettoyer le sang de ses impuretés.Le jus de la mangue fait à partir du fruit complet (incluant la pelure) est recommandé comme fortifiant dans les cas de grande fatigue. La mangue est une bonne source de mangiférine, un composé permettant de régulariser le taux de glucose sanguin et possédant des propriétés anti-inflammatoires.En résuméLa mangue possède des propriétés médicinales protectrices intéressantes contre les maladies cardio-vasculaires, le diabète et probablement contre certains cancers.Elle est également délicieuse sous toutes les formes, nature, en jus ou mélangées à d'autres fruits et légumes, en salade.Choisir un bon fruit: La mangue que l'on retrouve dans le commerce est de plus en plus modifiée génétiquement (OGM), particulièrement les mangues provenant d'Hawaii (90% de la production). Pour éviter ce problème achetez de préférence des fruits biologiques certifiés, ou assurez-vous qu'ils ne sont pas produits OGM.Source : masantenaturelle.com