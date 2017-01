La Révolution Permanente : Mise en Alerte des Troupes !

Les Faits



Dans la journée du Lundi 16 janvier 2017, un certain BEMA Fofana, ancien député du parti de Dramane Ouattara, le RDR (Rassemblement des républicains) a été enlevé par des hommes armés puis relâché quelques heures plus tard sans être inquiété alors que l’affaire était en même temps très médiatisée.



Ce Mardi 17 janvier 2017, au petit matin, l’Escadron de Gendarmerie de Bouaké constate un mouvement d’hommes en armes autour de ses installations. Aussitôt après, un déluge de feu s’abat sur les Gendarmes en poste qui essaient tant bien que mal de repousser les assaillants qui se trouvent tous être les éléments de la rébellion aujourd’hui intégré à l’armée régulière de Côte d’Ivoire. Ces derniers font usage d’armes lourdes dont notamment des roquettes qui font naturellement des dégâts.



Pendant ce temps, dans la nuit de lundi à mardi et au petit matin de mardi, le Camp de Gendarmes Commandos d’Abobo subit le même type d’assaut tout comme certaines autres casernes dans d’autres villes.



Le fond du problème



Lorsque l’Escadron de Gendarmerie de Bouaké réussit à repousser les agresseurs et établir le contact pour savoir le motif de l’agression, le porte-parole de circonstance des agresseurs informe nos éléments que monsieur BEMA Fofana leur a confié que la Gendarmerie se préparerait à renverser Dramane Ouattara et prendre le pouvoir.



C’est donc pour neutraliser la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire que les miliciens du RDR venant en appui aux rebelles du MPCI intégrés à l’Armée nationale ont, ensemble, lancé l’attaque.



Notre analyse



Des faits, ils ressort très clairement qu’apeurés à l’idée que les problèmes d’argent entre eux et leurs zozos de soldats ne profitent aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Côte d’Ivoire qui pourraient les chasser du pouvoir usurpé, Dramane Ouattara et ses chefs de guerre ont initié dans la précipitation, un plan commun visant à accuser à tort la Gendarmerie afin de distraire l’attention des pouilleux de soldats FRCI, aiguiser de nouveau leur haine contre les vaillants symboles de l’Etat véritable de Côte d’Ivoire, et saisir l’occasion pour commettre des massacres contre ce corps d’élite qui reste désarmé depuis la prise de pouvoir sanglante du sieur Dramane Ouattara jusqu’à ce jour.



L’enlèvement donc du sieur BEMA Fofana, orchestré par le RDR et sa branche armée n’a été qu’un stratagème pour arriver à leur fin que nous connaissons tous: éteindre la Gendarmerie véritable et la remplacer par une bande de braqueurs et autres violeurs analphabètes. Le projet étant de déconstruire la Côte d’Ivoire et en faire une jungle qui peut être pillée “gentiment” par la France.



Mise en alerte!



La Révolution Permanente appelle l’attention de toutes les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Côte d’Ivoire sur les événements de 2002 et les nombreuses tentatives qui ont toujours visé nos hommes souvent désarmés et généralement froidement tués alors qu’ils ne sont pas en situation de combat au front.

Par conséquent :

1. Mettons en ALERTE GENERALE tous éléments se reconnaissant comme appartenant aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Côte d’Ivoire.

2. ORDONNONS à toutes les Unités Opérationnelles de se tenir prêtes en tout temps pour assurer la protection de leurs Frères d’armes désarmés pour l’instant ainsi que la sécurité des populations.

3. Assurons le Digne Peuple de Côte d’Ivoire que son heure viendra et que ce jour-là, personne n’imaginera quoi que ce soit ; parce que nos actions seront ouvertes, totales et très explicites.



Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire!





A Très Bientôt.





Hassane Magued



La Révolution Permanente