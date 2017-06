La Macronisation de la vie politique Ivoirienne, solution au contentieux électoral Gbagbo - Ouattara

L’incapacité de la Procureur Fatou Bensouda à démontrer l’existence d’un complot ourdi

par le président Gbagbo contre les populations du Nord de la Côte d’Ivoire acquises à la cause de

Dramane Ouattara confirme la thèse selon laquelle ce fils du pays, légitimement élu, est emprisonné

dans les geôles de la Cour pénale internationale, afin de permettre à une élite africaine et française

de piller les ressources de notre jeune nation, comparée par le président Houphouët Boigny à une

vache à lait. La ténacité du président Gbagbo et l’audace d’Emmanuel Macron, élu à 39 ans à la tête

de l’une des plus grandes puissances du monde, mettent, heureusement, fin à l’ère de cette politique

fondée sur la doctrine de Machiavel qui fait du mensonge un instrument légitime dans l’art de la

gouvernance des peuples.



Les réseaux sociaux obligent les mass-média, autrefois sous l’emprise de

ces gouvernants, à transmettre au peuple des informations objectives et neutres. Ces élections

françaises sont le fruit de cette transparence médiatique, et nous ont permis de faire un constat

ahurissant dont nous sommes victimes en Afrique. Nos "maîtres" de la droite française auraient pu

prendre des armes contre ce jeune conquérant français, dans le but d’embraser la France, n’eût été la

vigilance du pouvoir judiciaire et une partie des mass-média.



Nous comprenons assez bien pourquoi

le mensonge légitime et les armes font bon ménage dans cette Afrique soumise à la Métropole. Il

nous suffit d’entendre le premier ministre Gon Coulibaly annoncer fièrement le paiement du

reliquat de deux millions aux mutins, et le président Bédié, justifier, indirectement, l’usage des

armes qui ont servi à le chasser du pouvoir pour s’en convaincre. Nombreux sont les ivoiriens

amoureux de leur pays restés défavorables jusqu’à ce jour, à l’usage des armes dans le jeu politique

ivoirien et au maintien des militaires au pouvoir. L’ethnocentrisme a été à l’origine de la séparation

du PDCI-RDA de la Fédération du Mali. Ce virus culturel a abouti au coup d’état de 1999, et est

resté, malheureusement, le fondement de la politique de Dramane Ouattara, qui nomme à tous les

postes clés de notre pays tous les membres de son clan ethnique, jugeant sa culture supérieure à

celle du reste des Ivoiriens.



C’est le piège anthropologique tendu par les colons à tous les peuples

africains; le Rwanda est un exemple patent de ses conséquences désastreuses. On y concéda le

pouvoir politique aux pâtres tutsis peu attachés aux terres puis lorsque ces derniers voulurent

obtenir l’indépendance, la Métropole les soumit aux sédentaires Hutus, créant ainsi les conditions

d’une guerre fratricide atroce. L’ethnocentrisme s’est mué progressivement dans notre pays en force

politique, défendant des pratiques sordides, sous les traits de défenseurs du bien-être de nos

populations, alors que ces hommes politiques ne font qu’accumuler d’immenses biens, au détriment

de nos peuples. C’est aussi ce qui nous a été donné d’observer, de manière plus subtile en France,

où les partisans de la Françafrique ont recréé les conditions sociales et politiques de la France

d’avant la Révolution de 1789 qui volent en éclats avec la victoire écrasante de la République en

marche.



Trois causes principales conduisirent à cette Révolution du 18 ième siècle qui changea la

face du monde après la guerre de sécession aux USA; les caisses vides du roi Louis XVI, époux de

Marie Antoinette, la noblesse qui s’enrichissait sans payer l’impôt et enfin l’oppression des plus

démunis par cette minorité insatiable. Le peuple se révolta et prit la Bastille; une prison vide à

l’époque des faits qui reste le symbole de la monarchie, où étaient détenus les prisonniers

politiques. Cette révolution jeta les bases de cette triade sur laquelle repose l’architecture politique

et sociale de la France: liberté, égalité, fraternité. C’est ce vent de justice qui vient de souffler de

nouveau sur la France avec la conquête du Parlement par le peuple, sous la bannière d’Emannuel





Macron et de la France insoumise de Mélenchon. En Côte d’Ivoire sont réunis les même ingrédients

favorables à un tel bouleversement politique, puisque les bourgeois se concèdent les marchés de gré

à gré, et passent à travers les mailles des impôts. Le monarque Dramane Ouattara est ruiné par ses

mercenaires et ses mutins.



La Bastille, représentée par la Nouvelle Gorée; la Cour pénale

internationale, est prise d’assaut par les peuples africains, à cause du "procès de la honte" intenté

contre le président Gbagbo et Blé Goudé que leur font subir ces négriers des temps modernes. La

macronisation de la vie politique ivoirienne advient déjà parce que se rassemblent autour de la

figure emblématique du président Laurent Gbagbo non plus les seuls militants de son parti politique

qui compte de nombreux traitres, mais tous les dignes fils d’Afrique fatigués de voir jeter leurs

populations aux gémonies des autres nations du monde. La crise qui oppose Gbagbo à Ouattara

trouvera sa solution dans les urnes quand il sera libéré, afin de confirmer aux yeux du monde sa

victoire, lors des élections qu’il fut le premier à organiser, de manière transparente, en Côte

d’Ivoire.



Que les griots de la discorde cessent d’envenimer, à l’instar de la radio des milles collines

au Rwanda, la vie politique ivoirienne, car seule la véritable démocratie créera les conditions d’une

réconciliation des Ivoiriens. Les 3000 morts de la guerre voulue par Ouattara comme solution au

contentieux électoral qui l’opposait au président Gbagbo ne peuvent être un obstacle à la paix

nationale. Si la France et l’Allemagne peuvent s’asseoir aujourd’hui à la même table, après des

millions de morts, pour parler du futur de l’Europe face à la conquête commerciale du vieux

continent par des pays peu enclins au respect des accords commerciaux qui privilégient le principe

de réciprocité, les Ivoiriens, dans leur ensemble, sont capables d’en faire autant. La libération du

président de Gbagbo enclenchera la macronisation de la vie politique ivoirienne qui verra la

disparition certaine de nombreux partis politiques bâtis sur le mensonge politique et l’exploitation

des plus démunis.



Laurent Gbagbo et Konan Bédié, Guillaume Soro et Blé Goudé, Gon Coulibaly

et Soro Alphonse, Gnamien Konan et Mabri Toikeuse, Didier Drogba, Yaya Touré et Cheick Tioté

(paix à son âme) sont fils du même pays, condamnés à vivre sur la terre de leurs pères, malgré leurs

divergences culturelles, idéologiques, politiques, sportives. Aucun des fils de ce pays ne doit être

condamné à être un apatride dans les prisons du monde occidental, car le linge sale se lave toujours

en famille, dit-on, en Afrique. Tous ceux qui s’opposent à un tel processus sont de la race des

politiciens de la droite française qui préfèrent une France ruinée, déshonorée, tant qu’ils sont repus.

Aucune oeuvre humaine n’est parfaite, mais l’intention vaut l’action. Bon vent donc au jeune

président Emmanuel Macron et à son épouse Brigitte; image d’un jeune berger à la tête d’une

civilisation multiséculaire. Que celui qui a des oreilles entende!



Isaac Pierre BANGORET (Écrivain)