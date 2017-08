La France révèle la constitution de son Conseil présidentiel pour l’Afrique

Au nombre de onze, les membres de ce conseil devront aider le président français à mieux cerner les enjeux africains et la partition que pourra y jouer la France. « Nous devons avoir un esprit de hussards, être en mode vigie, ce que les institutionnels ne savent ou ne peuvent plus faire », estime l’ex-ambassadeur du Bénin près la France, Jules-Armand Aniambossou qui préside le CPA.



L’entité contribuera également au répositionnement de la France en Afrique. « Tout le monde court vers l’Afrique. Nous avons une proximité qu’il faut savoir utiliser. A nous d’expliquer pourquoi avec la France, ce sera mieux qu’avec d’autres » poursuit celui qui a été l’ex-camarade de promotion du président Emmanuel Macron à l’ecole nationale d’administration (ENA).



Outre le diplomate, on retrouve dans ce conseil des profils divers allant de l’entrepreneur (Karim Sy, Sarah Toumi) au cadre dirigeant, (Diane Binder), en passant par le juriste (Yves-Justice Djimi) et la scientifique (Yvonne Mburu). Si le pouvoir élyséen a indiqué avoir préféré la répartition par genre à une autre, plus géographique, on notera la présence dans ce conseil de deux Béninois (Jules-Armand Aniambossou et Jean-Marc Adjovi-Boco).



Aaron Akinocho



Liste des membres du CPA et pays d’origine



Jean-Marc Adjovi-Boco, Bénin



Jules-Armand Aniambossou, Bénin



Diane Binder, France



Yves-Justice Djimi, France



Liz Gomis, France



Jeremy Hadjenberg, France



Yvonne Mburu, Kenya



Vanessa Moungar, Tchad



Nomaza Nongqunga Coupez, Afrique du Sud



Karim Sy, Sénégal



Sarah Toumi, Tunisie