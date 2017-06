La Côte d’Ivoire, « seul pays au monde où le groupe français Bolloré exerce l’ensemble de ses activités » (Dg)

La Côte d’Ivoire est le « seul pays au monde où le groupe (français) Bolloré exerce l’ensemble de ses activités », a affirmé mardi le directeur délégué Cyrille Bolloré, après une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara, à Abidjan.



Avec « plus de 5.000 collaborateurs, la Côte d’Ivoire est le seul pays au monde, où le groupe exerce l’ensemble de ses activités », a indiqué M. Bolloré, aux côtés de l’ex-président français Nicolas Sarkozy, face à la presse.



Le groupe Bolloré, qui œuvre entre autres dans le transport, la logistique, annonce un investissement de plus de 300 milliards Fcfa sur le nouveau terminal à conteneurs du port d’Abidjan, concédé en 2013.



Selon le directeur délégué, le groupe qui gère le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou transporte plus de 800.000 tonnes de fret de marchandises et plus de 200.000 passagers par an.



En 2016, près d’un million d’étudiants de l’université de Cocody (Est Abidjan), la plus grande du pays, ont été transportés par les bus électriques de Bolloré.



« Nous continuerons à développer l’ensemble de nos projets pour que la Côte d’Ivoire soit notre vaisseau amiral à travers le monde », a promis Cyrille Bolloré.



En février, le groupe a fêté ses 195 ans d’existence dont 60 ans en Afrique. Il est présent dans « 100 » pays.



