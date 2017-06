La Côte d’Ivoire élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu

Ce choix de la Côte d’Ivoire est le fruit d’un ballet diplomatique entrepris par les autorités ivoiriennes. Le président Alassane Ouattara s’y est impliqué, à plus d’un titre. A la tribune des Nations-unies, lors de la 71 ème Assemblée générale en septembre dernier, il avait affirmé sa volonté de voir son pays occuper le siège de membre non permanent du Conseil de Sécurité pour la période 2018-2019.



Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh avait effectué, à cet effet, du 11 au 13 avril dernier, un visite de travail aux États-Unis, expliquant aux principaux acteurs de l’élection des membres du Conseil de sécurité, les motivations de cette candidature.



La Côte d’Ivoire a siégé comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour les périodes 1964-1965 et 1990-1991, avant de présider la 49ème session de l’Assemblée générale de l’Onu en 1994.



Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il se compose de 15 membres dont cinq permanents. Les membres permanents sont la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, rappelle-t-on.