La Côte d’Ivoire à la conquête d’investisseurs dans plusieurs capitales financières

La délégation quitte Abidjan ce mercredi, le retour étant prévu pour le 10 juin. La mission du Premier ministre Gon Coulibaly et de ses collaborateurs les conduira à Frankfurt, Munich, Londres, New York et Boston.



« Au cours de la mission, la délégation rencontrera un certain nombre de personnalités du monde de la finance et surtout s’attèlera à présenter les atouts de notre pays pour attirer les investisseurs », a signifié le porte-parole du gouvernement, livrant l’information au terme d’un conseil des ministres.