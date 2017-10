La Cemac prépare des sanctions contre le Gabon et la Guinée équatoriale pour non-respect de la libre circulation

A la lecture du communiqué final des travaux signé par Gilbert Ondongo, le président du Comité, l’on note dans un premier temps qu’il y a eu rappel de la décision des chefs d'Etat de la Cemac prise lors de leur dernier Sommet a Djibloho (Guinée équatoriale), en février 2017. A cette occasion, il avait été décidé de rendre effective et de manière immédiate cette libre circulation des personnes et des biens.



Sans nommément citer le duo (Gabon et Guinée équatoriale) qui freine des quatre fers, le Comité de pilotage « a recommandé à la Commission de la Cemac de réfléchir sur la nature et les modalités d'application des sanctions à infliger aux Etats membres ne se conformant pas à cette haute décision des chefs d'Etat ».



Pour rappel, cela fait déjà plusieurs années que les autorités de la Cemac ont convenu de ce que les ressortissants des pays de la zone sont autorisés à circuler sans visa à l’intérieur du territoire communautaire. Ils doivent juste être munis soit de la carte d’identité biométrique, soit du passeport biométrique, soit du passeport Cemac biométrique homologué.



Seuls le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et le Congo respectent cet accord.



Sylvain Andzongo