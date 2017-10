L’ex footballeur international Lilian Thuram rejoint les opposants aux Franc CFA

(Agence Ecofin) - Le front anti-FCFA vient de recevoir un soutien, certes inattendu mais de taille, en la personne de l’ancien footballeur international français Lilian Thuram.



En effet, invité de l’émission « le débat BBC Afrique/Africa N°1 » diffusée le vendredi 06 octobre dernier, Lilian Thuram a abordé un sujet qui fait actuellement polémique sur le continent, en l’occurrence la question de l'arrimage du FCFA à l'euro.



« Moi je suis Français comme je le dis, est-ce que, ce serait normal que l’euro soit fabriqué en Chine ? Je suis sûr que beaucoup de Français ne seraient pas d’accord. Est-ce que ce serait normal qu’une certaine somme de la France soit déposée dans une banque en Chine? Et que ce soit la Chine qui décide ce que le pays peut dépenser ou pas ? C’est un questionnement nécessaire… », s’est exprimé Lilian Thuram.



Une telle déclaration, sous forme d’interrogations, ne laisse aucun doute quant à la position adoptée par l’ex international français, s’agissant de la question du FCFA. Et ce, dans la mesure où il estime, par ailleurs, que c’est aux Africains de décider de leur avenir.



Depuis janvier 2017, la mobilisation ne cesse de grandir autour du front anti-FCFA, recevant le soutien de nombreuses personnalités africaines ou afro-descendantes assez connues, tel que Claudy Siar, le chanteur ivoirien Alpha Blondy, l’ancien Président de l’assemblée nationale ivoirienne Mamadou Koulibaly, et bien d’autres.Faisant ainsi enfler la polémique autour de cette monnaie partagée par 15 pays francophones d’Afrique subsaharienne.