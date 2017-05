L'empoignade Leila Aichi vs Bariza Khiari, le feuilleton législatif pré-estival 2017

Qui l'eut cru ! Le débarquement de Leïla Aïchi de la liste des candidats de "La République En Marche" (LREM) pour les prochaines législatives se transforme en règlement de compte avec une autre Sénatrice de Paris à savoir Bariza Khiari.

Ce duel entre les deux Sénatrices parisiennes, toutes deux Françaises d'origine algérienne, constituera, à ne point en douter, le feuilleton le plus suivi par la communauté algérienne de France.



En effet, dans un entretien avec une journaliste du site "atlasinfo.fr", publié le 18 mai 2017 sous le titre " Exclusif- Leila Aichi accuse Bariza Khiari d’être derrière la cabale contre elle ", l'ex-candidate du LREM pour la 9ème circonscription des Français à l'étranger rend responsable Bariza Khiari de ses derniers déboires politiques, allant même à l'accuser de régenter une campagne contre sa personne dans le cadre d'une lutte de pouvoir politique et d'influence.



Pis, Leïla Aïchi affirme dans cet entretien et je cite " François Bayrou a soutenu Macron qui était en grande faiblesse dans les intentions de vote (....) et que contrairement à ce qui a été dit, il y eu un deal entre Macron et Bayrou pour des circonscriptions dont celle de la 9ème qui m'a été dealée tout de suite"



Une insulte directe au Président de la République Française et au patron du MoDem qu'elle a odieusement comparé à un vendeur et à un acheteur de "Souk Al Fellah" d'Algerie en train de négocier la vente d'un produit.



Face à cette insulte faite au Président de la République française et à Bayrou, deux personnalités respectueuses des usages politiques, et de l'accusation sans fondement dont elle a été l'objet par Leïla Aïchi, il faudra s'attendre à une forte réaction de Madame Khiari, figure respectée du microcosme politique français, de gauche comme de droite, et soutien de la première heure à Emmanuel Macron.



Ce duel Bariza-Aïchi fera, à ne point en douter, la une des médias français et internationaux, exploser les réseaux sociaux et renvoyer en second plan les télé-feuilletons diffusés en Algérie et ailleurs durant la période pré-estivale.



Farid Mnebhi.