L’Afrique demeure le marché mobile le plus dynamique du monde, avec son parc d’abonnés toujours croissant

Selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA), l’Afrique subsaharienne demeure le marché mobile le plus dynamique du monde avec son parc d’abonnés toujours croissant. Fin 2016, la région enregistrait 420 millions d’abonnés unique. Soit un taux de pénétration du mobile de 43%.



Le taux de croissance annuelle de la zone de 6,1%, est plus élevé que la moyenne mondiale. A cette allure, GSMA estime que l’Afrique subsaharienne enregistrera plus d’1/2 milliard d’abonnés unique au mobile, d’ici 2020, tandis que le nombre total de connexions SIM qui avait atteint le chiffre de 731 millions à la fin de 2016, frôlera le milliard, dans trois ans.



GSMA considère qu’un plus grand accès au mobile des moins de 16 ans, qui représentent plus de 40% de la population dans la plupart des pays de la région, et des femmes, stimulera la croissance du parc d’abonnés au téléphone mobile.



115 millions de nouveaux abonnés au mobile sont attendus en Afrique subsaharienne d’ici 2020. La République démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Nigeria et la Tanzanie, pays qui ont une forte population dans la région, représenteront près de la moitié de ces nouveaux consommateurs du mobile.



En 2016, le mobile a généré un revenu de 110 milliards de dollars US en Afrique subsaharienne, soit 7,7% du PIB de la région. D’ici 2020, les perspectives font état d’un revenu de 142 milliards de dollars, pour 8,6% du PIB.



TIC Mag avec l’Agence Ecofin