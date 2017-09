Kate Middleton est enceinte de son troisième enfant

Les supputations se sont révélées justes. Alors qu'on lui remettait en cadeau un accessoire pour nouveau-né lors d'un voyage officiel en Pologne, Kate avait blagué avec son mari sur la nécessité pour eux de "faire d'autres bébés", alimentant les rumeurs de troisième grossesse.



L'information a été confirmée lundi par le palais de Kensington, résidence londonienne du couple, déjà parents de George (4 ans) et Charlotte (2 ans).



"Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux d'annoncer que la duchesse de Cambridge attend leur troisième enfant", a-t-il annoncé dans un communiqué, sans préciser la date prévue de l'accouchement.



La reine Elizabeth II, grand-mère de William, et les membres des deux familles sont "ravis de cette nouvelle", a-t-il ajouté.



Fille ou garçon, le futur bébé prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière le prince héritier Charles, son fils William et les jeunes George et Charlotte. Sa naissance relèguera le prince Harry, frère de William, à la sixième place.



Alice ou Arthur?



Comme pour ses deux grossesses précédentes, la princesse de 35 ans souffre d'hyperémèse gravidique, qui désigne dans le vocabulaire médical une forme sévère de vomissements et nausées.



Son état de santé, qui nécessite des soins au palais de Kensington, l'a contrainte à annuler une visite programmée lundi dans un centre familial à Londres où elle devait s'entretenir au sujet de santé mentale périnatale, a indiqué le palais de Kensington.



Ces maux avaient nécessité l'hospitalisation de la duchesse de Cambridge lors de sa première grossesse en 2012 et l'annulation de sa première visite officielle en solo à Malte, en 2014, lorsqu'elle était enceinte de Charlotte.



Cette annonce intervient alors que George fera jeudi son entrée en maternelle à l'école St Thomas's Battersea, à Londres.



Ses parents viennent de s'installer dans la capitale britannique pour permettre à William, 35 ans, de se consacrer pleinement à son rôle de prince et seconder davantage sa grand-mère, qui a fait part de sa volonté de lever le pied sur certains engagements.



Le couple princier résidait jusqu'ici dans sa demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), un cadeau d'Elizabeth II.



William a ainsi définitivement posé son hélicoptère en juillet, après deux années passées à voler au secours de victimes de crises cardiaques et d'accidents pour le compte de l'organisme caritatif "East Anglian Air Ambulance" (EAAA), situé à Cambridge.



Début août, le mari de la reine, le prince Philip, 96 ans avait pris sa retraite en honorant un dernier engagement officiel en solo au palais de Buckingham.



La nouvelle de cette troisième grossesse a été saisie au bond par les bookmakers britanniques, qui ont déjà ouvert les paris sur le prénom du futur bébé.



Alice a la cote si c'est une fille, Arthur si c'est un garçon, a indiqué le groupe de paris Paddy Power dans un communiqué.



7sur 7.be