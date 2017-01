Kaboré exclut toute rencontre avec Blaise Compaoré en Côte-d’Ivoire

Kaboré invite Compaoré à venir au Burkina pour se parler.



«La réconciliation nationale est quelque chose sur laquelle nous devons avancer. Mais, il ne m’appartient pas, en tant que président du Faso, d’aller à Abidjan pour rencontrer Blaise Compaoré et discuter. Je n’ai pas de problème à discuter. Mais, l’hypothèse qui est posée: prendre mon avion et aller à Abidjan le rencontrer, je dis que ce n’est pas dans mes idées…Si nous devons parler, c’est au Burkina Faso, parce que c’est là qu’est notre pays », a déclaré M. Kaboré, dont les propos sont relayés par Burkina 24.com.



Naturalisé Ivoirien, Blaise Compaoré est poursuivi pour plusieurs affaires dans le pays qu’il a dirigé pendant 27 ans. Parmi les plaintes contre l’ex capitaine de l’armée burkinabé, se trouve celle concernant l’assassinat de Thomas Sankara.



Avec l’Inter et Burkina 24