Julie Gayet confie avoir pleuré quand Hollande a renoncé

Pas question de faire dans le grand déballage. Julie Gayet, invitée de «C à vous» sur France 5, est revenue sur sa relation avec François Hollande et ses conséquences... sans trop en dire. Après la révélation de son idylle avec le président en janvier 2014, la comédienne et productrice a été contrainte de prendre ses distances avec les médias. «Ça devenait difficile pour les journalistes de ne pas me poser certaines questions. (…) J’ai levé le pied au niveau des médias», a-t-elle expliqué lundi soir.



Julie Gayet assure que la fin du mandat de François Hollande ne va pas changer son choix de rester discrète. «Pour Philae, ça va changer beaucoup, mais pour moi non», a-t-elle plaisanté en évoquant le labrador du président. «On lui a fait faire 10 petits chiots. Ils ont tous été donnés», a-t-elle précisé à propos de l'animal qui avait été offert à François Hollande en 2014.



L'actrice a également confié qu'elle avait versé des larmes le 1er décembre 2016, lorsque François Hollande a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidence de la République. «Il m’a beaucoup fait pleurer ce moment. J’ai été très émue», a-t-elle raconté, refusant en revanche absolument de dire si elle avait pesé sur la décision du chef de l'État.

"Le rôle de deuxième dame"



À la mi-août, Julie Gayet avait posé avec François Hollande aux côtés de Charles Aznavour et de Michel Drucker et son épouse Dany. Le cliché avait été diffusé sur Facebook, alors que le couple était en vacances dans le sud de la France. Il ne faut pas y voir une officialisation, selon la comédienne. «C'était une photo faite avec un téléphone», a-t-elle souligné sur France 5. «C’était un dîner absolument incroyable. Charles Aznavour est incroyable», a-t-elle simplement confié à propos de cette rencontre. Alors que l'ancien président a multiplié les piques contre son successeur Emmanuel Macron, Julie Gayet a confirmé que François Hollande «est en forme» en ce moment. Néanmoins, pas question de commenter les petites phrases de son compagnon. «Qu’il soit concerné par la France, je pense que c’est normal», a-t-elle simplement constaté.



La relation entre François Hollande et Julie Gayet a été dévoilée plus de trois ans avant que le président ne quitte l'Élysée. La productrice assume n'avoir jamais été vraiment première dame durant cette période. «Je n'ai pas pris cette place», a-t-elle simplement constaté lundi soir. Preuve que la jeune femme prend les choses avec humour, elle a même confié une plaisanterie qu'elle dit faire souvent à ce propos : «Le rôle de première dame, je ne sais pas, le rôle de deuxième dame je peux peut-être vous l’expliquer».



