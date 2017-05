« Je suis un objet pour les hommes », la terrible histoire de Chereille Neille.

Cherelle Neille, est une jeune anglaise, qui se trouve dans une situation difficile. Âgée de 26 ans, elle n’a toujours pas de petit ami, avec qui partager sa vie. Pour elle, sa grande beauté est à la base de cette situation malheureuse.



Mère célibataire, vivant à Manchester, Chereille Neille affirme que son beau visage est une malédiction. Les prétendants potentiels ayant du mal à l’approcher.



La jeune femme qui travaille en tant qu’assistante, dans un magasin, et qui aspire à être actrice, affirme que sa vie amoureuse est un désastre, à cause de son apparence. Elle trouve que les hommes ont seulement l’intention de l’exhiber, et prendre des photos avec elle.



Cherelle prétend, également, que son apparence intimide les hommes. beaucoup d’entre eux, disant qu’elle n’a pas une bonne personnalité.



La belle a, depuis cessé de penser à l’amour. Elle en a marre que les hommes la voient comme un simple objet de balade, et souhaite simplement, qu’ils cherchent à la connaître, découvrir sa personne, plutôt que de se fier à son apparence.



Cherelle a déclaré: «Je pense que c’est plus facile pour les filles moins belles, parce que les hommes veulent connaître réellement leur personnalité, car leur beauté n’est que moyenne ». «Alors que pour moi, c’est toujours le mauvais regard, ils ne veulent jamais me connaître en tant que personne, ajoute-elle.



«Les filles moins belles finissent par avoir des relations durables, mais moi je suis celle qui embrasse toutes les grenouilles. Je suis fatiguée que des gens ne me voient pas comme les filles simples, alors que je suis vraiment une personne charmante. Mon apparence attire les mauvais prétendants, et cela est vraiment difficile ».



Poursuivant, Cherelle ajoute: «Chaque fois que je suis à un rendez-vous, les hommes se préoccupent seulement de mon apparence, ils n’écoutent même pas ce que je dis ».



«Mon dernier petit ami m’a emmenée chez ses amis, et j’ai seulement aimé avoir pris une photo avec lui. Pas une seule des personnes que j’ai rencontrées jusqu’à présent, n’est vraiment intéressée à avoir une bonne conversation avec moi ».



Cherelle, qui a plus de 23 000 followers sur Instagram, reçoit également un flux constant de messages abusifs en ligne.