Janet Jackson serait très heureuse de vivre selon les principes de l’islam

La période où Janet Jackson apparaissait comme sulfureuse et provocante est désormais dépassée. Aujourd’hui, la chanteuse est une femme sage et rangée. The Sun s’est même étonnée de ce nouveau profil et a mené sa petite enquête. D’après le tabloïd anglais, la sœur du défunt Roi de la Pop se serait convertie à l’Islam, dès 2012, date à laquelle elle a épousé Wissam Al Mana, un très riche entrepreneur qatari de confession musulmane.



Selon un proche interrogé par the sun « Elle a l’impression d’avoir trouvé un nouveau chez soi avec sa nouvelle religion et en a parlé à sa famille, qui respecte parfaitement son choix. Elle a passé beaucoup de temps à étudier la religion et avec ses pratiquants ».



Cette grande décision n’est pas sans conséquence pour la carrière professionnelle de la star. Toujours selon une source proche de Janet Jackson : « L’époque des chorégraphies sexy et des paroles hot est derrière elle ».



Ce n’est pas le premier membre de la famille Jackson qui se convertit à l’Islam. Jermaine s’est déjà tourné vers cette religion et des rumeurs disaient que Michael s’était aussi converti, quelque temps avant sa mort.