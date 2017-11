``J`ai vécu une histoire d`amour virtuelle pendant 2 ans : un énorme gâchis``

Des heures au téléphone



Et puis, elle reçoit un long mail d'excuses. Jamie a peur qu'ils se voient "IRL", il a peur d'avoir une vraie relation avec quelqu'un. Laurie Sandell hésite, et lui pardonne. Jamie lui plaît. Très vite les deux jeunes gens se parlent quotidiennement par mails, puis par téléphone, pendant des heures. Elle donne même le numéro de Jamie à une amie à elle, pour qu'elle apprenne à connaître celui qu'elle considère comme son "presque petit ami".



Et puis, elle découvre, quelques temps plus tard, après être tombée plusieurs fois sur sa boîte vocale, que Jamie et son amie ont une relation et se sont même rencontrés dans la vraie vie.



"Ma relation avec Jamie n'avait jamais été réelle"



Un véritable choc. Mais aussi un déclic.



"Ma relation avec Jamie n'était pas réelle, elle ne l'avait jamais été. (…) Pendant tout ce temps, j'ai pensé que j'avais été piégée dans cette tentative d'intimité parce que Jamie ne voulais pas qu'on se voie, alors qu'en réalité, c'était moi qui était effrayée d'aller plus loin.



C'est moi qui ai accepté d'attendre, c'est moi qui me suis amourachée d'un homme qui n'était pas disponible. (…) j'ai choisi Jamie pour les mêmes raisons qui ont fait qu'il m'avait choisie : nous avions tous les deux très peur de l'intimité. Une fois que j'ai compris ça, tout a changé. Je suis capable d'identifier les hommes non disponibles. (…) Tout ce que je peux faire c'est de me battre pour ne plus vivre dans un fantasme, pour qu'un autre Jamie évite de prendre possession de mon cœur à nouveau. »



