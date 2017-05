J’ai mis ceci dans les recoins de ma maison, le lendemain tous les cafards étaient morts

Ces petites bestioles qui ne sortent à la chasse que tard le soir se reproduisent très rapidement et ont une durée de vie de 6 mois en moyenne. Les cafards se nourrissent de tout et peuvent envahir tous les recoins de la maison. Un passage sur la nourriture et la voilà contaminée. Ces insectes peuvent aussi nous transmettre des maladies !





Il est donc important de se débarrasser des cafards, dès que le premier pointe le bout de son nez. Car une fois installés chez vous, il est beaucoup plus difficile de s’en débarrasser.



Mais pourquoi les cafards colonisent-ils nos maisons et où se cachent-ils ?

Généralement, les cafards sont attirés par la nourriture. Ainsi, les restes de votre diner à la cuisine, l’eau renversée ou encore la poubelle non-vidée peuvent être de véritables attraits pour ces insectes.



Normalement, les cafards ne supportent pas la lumière et préfèrent les endroits sombres et humides. Ils s’y nichent donc pendant la journée, en attendant la tombée de la nuit pour sortir chercher de la nourriture.



Souvent les cafards se cachent à côté des poubelles, derrière le micro-ondes, le four ou le réfrigérateur, à l’intérieur des meubles en bois, mais aussi dans les rangements et placards, le garde-manger et bien d’autres endroits de la cuisine.



Opération 0 cafards !

Dès que l’on se rend compte que les cafards colonisent notre maison, on essaie de s’en débarrasser en utilisant des insecticides. Or, ces produits bien qu’efficaces n’éliminent pas que les cafards mais nuisent aussi à notre santé, à cause de leur forte teneur en substances chimiques parfois toxiques.



Que faire donc pour se débarrasser des cafards en tout sécurité ? Opter pour les astuces naturelles ! En effet, il existe plusieurs astuces qui permettent d’éradiquer les cafards sans pour autant nuire à la santé.



Voici quelques astuces à essayer :

Bicarbonate de soude et sucre :

Voici l’une des solutions les plus efficaces et les plus courantes pour éliminer les cafards de votre maison. Il vous suffit de mélanger une tasse de sucre et une tasse de bicarbonate de soude et de saupoudrer le mélange dans les recoins de la maison.



Normalement, le sucre va attirer les cafards, alors que le bicarbonate de soude va leur donner des gaz et ainsi causer le chaos dans leur corps.

Il est aussi possible de versez le bicarbonate de soude seul, mais veillez à viser les endroits où ces insectes ont tendance à se cacher.



Huile essentielle de lavande :



Voilà de quoi faire d’une pierre deux coups ! Si vous êtes des adeptes des parfums naturels et des huiles essentielles pour embaumer votre maison de senteur douce, sachez qu’en optant pour l’huile essentielle de lavande vous pourrez à la fois parfumer votre maison et éloigner les cafards.

Il suffit de verser un peu d’huile sur des boules de coton et de les placer dans différents endroits de votre maison.



Le vinaigre blanc :

Ingrédient à l’odeur forte, le vinaigre blanc est une arme redoutable contre les cafards. Il suffit d’en verser dans un flacon spray et d’en vaporiser les recoins de votre maison. Les cafards disparaitront rapidement !



Le piège en carton :

Fabriquez votre propre piège à cafards pour chasser ces insectes. Prenez des boites en carton vides et badigeonnez-les de vaseline. Placez à l’intérieur de celles-ci de la nourriture et mettez-les dans les endroits préférés des cafards. Ces derniers seront piégés dans les boites ! Vous pouvez aussi opter pour des boites de conserve vides.



Comment prévenir une colonisation de cafards ?



Avant d’avoir recours aux astuces citées ci-dessus, il est important de prendre certaines précautions pour éviter que les cafards ne s’installent chez vous.

Ainsi, un grand ménage de temps à autres va permettre de nettoyer la maison en profondeur et prévenir une invasion de ces insectes. Il est aussi conseillé de ne jamais laisser trainer la nourriture dehors et de passer l’aspirateur régulièrement pour ne laisser aucune miette !

Aussi, veillez à bien nettoyer la cuisine, surtout les appareils électroménagers.



santeplusmag