Ivres, ils s'insultent et sont arrêtés avant de décoller pour leur lune de miel

Darren Stanway et son épouse Nadia rentrent dans les annales des disputes conjugales les plus cher payées. Le marié de 39 ans a fini en cellule et pour son comportement agressif à l'aéroport juste avant de décoller pour un voyage de noces paradisiaque.



Trois bouteilles sur la route de l'aéroport



Si l'alcool et les mariages sont quasiment indissociables, les mariés essaient généralement de rester suffisamment sobres pour, à défaut de passer une nuit de noces mémorable, assurer leur départ pour leur lune de miel. Mais imbibés respectivement de bière et de vin, Darren et Nadia Stanway ont par leur attitude trop inquiété le personnel de l'aéroport de Manchester d'où ils s'apprêtaient à décoller.



Pire, le couple a eu des mots et la jeune mariée, totalement ivre et effondrée par sa dispute conjugale, s'est livrée en larmoyant sur l'agressivité de son mari auprès des autres passagers et du personnel naviguant. Celui-ci, inquiet d'entendre les reproches et insultes proférés par l'individu visiblement pétri de haine pour sa femme, a préféré faire appel à la sécurité pour les faire évacuer.



La dispute avait éclaté après que le couple eut bu plusieurs verres de bière pour lui et trois bouteilles de vin pour elle dans le taxi pour l'aéroport. Une quantité d'alcool considérable qui s'ajoutait à celle consommée durant la fête et qui aurait, selon les dires de l'époux, altéré le jugement de Nadia Stanway, ce qui les aurait retardés et empêchés d'embarquer calmement et à l'heure.



Insultes



Fou de rage, Darren Stanway s'est alors mis à insulter son épouse, laquelle criait haut et fort être arrivée à temps à la porte d'embarquement. L'homme s'est alors mis à hurler sur son épouse, la traitant notamment de garce et se rebellant contre le personnel qui tentait de le calmer. Face à une telle situation, la police a enjoint Darren Stanway de quitter les lieux: "Je vais rester assis sur mon p**** de siège et boire ma p*** de bière. Je sais contrôler mon p**** de comportement et je ne bougerai pas d'ici", leur a-t-il crié avant de s'en prendre physiquement à eux.



Arrêté sur le champ pour trouble à l'ordre public et rebellion, il s'est vu infliger une amende administrative de 90 livres (100 euros) et a passé plusieurs heures en cellule. Après sa libération et une fois leur taux d'alcoolémie à la baisse, les "tourtereaux" ne s'en sont pas tenu rigueur. Il semblerait qu'ils aient d'ailleurs aussitôt réservé un autre vol pour aller siroter des cocktails au soleil.



Mais lors du procès à leur retour, le juge n'a pas pris cette affaire aussi rocambolesque que médiatisée à la rigolade. Le procureur a relaté la terreur des témoins et l'inquiétude de l'agent pour la jeune mariée. "Votre affaire ridicule a fait l'objet d'un long reportage au journal télévisé, vous réalisez cela?", a demandé le juge à Darren Stanway.



"J'ai compris la leçon, plus de vin pour ma femme"



Ce dernier a expliqué qu'il n'avait bu que quelques bières mais que son épouse, qui ne supporte pas le vin et en avait consommé pas moins de trois bouteilles à elle seule, avait l'alcool triste ce jour-là. "Le problème est qu'elle a avec le vin ce que j'ai avec la vodka ou le whisky: elle a des idées noires. Cela a commencé avant le vol, déjà à la douane, car elle était soudain persuadée que je ne voulais pas être avec elle ou l'accompagner pour cette lune de miel. Moi je disais que je venais de l'épouser et que je ne comprenais pas sa paranoïa". Epinglé sur son attitude aggressive, il a rétorqué qu'il s'agissait d'un malentendu: "Je m'étais cassé la cheville le jour de mon mariage et un policier m'a marché sur le pied,



c'est pourquoi je suis devenu violent".



"Regrettez-vous votre attitude et que feriez-vous de différent si vous pouviez recommencer cette journée à zéro?", l'a interrogé la juge Barbara Wall. Après réflexion, le Britannique a répondu très sérieusement: "Je ne laisserais pas ma femme boire de vin". L'homme, qui n'en est pas à ses premiers éclats sur la voie publique, a écopé d'une amende supplémentaire de 135 euros et a été prié de respecter la quiétude des autres passagers à l'avenir.



