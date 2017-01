Issia :Le mari surprend sa femme en pleins ébats sexuels avec son frère et la tue

A savoir, dame Dogbo Biali Pauline, une tranquille mère de six enfants. Mais de quoi parle-t-on exactement dans cette affaire ? Nos sources qui donnent l'information, expliquent que le lundi 2 janvier 2017, dame Dogbo Pauline et Tapé Gnali Jean, son mari, reçoivent la visite d'un proche venu leur souhaiter la bonne année. Plus tard, le couple part raccompagner le visiteur. Mais voilà que depuis, la bonne dame est portée disparue.



Personne en tout cas, ne l'a revue regagner le domicile conjugal, aux côtés de son homme. Et les jours continuent de passer. Mais qui peut en savoir davantage, sur la soudaine disparition de Pauline ? Les regards à ce niveau, se tournent évidemment vers son conjoint. C'est lui, le dernier a être vu en compagnie de sa femme, lorsque tous les deux, raccompagnaient leur hôte à l'orée du village. Mais chaque fois que des villageois approchent Gnali Jean pour en savoir un peu plus, il les envoie quasiment balader ou il ne donne pas d'explications assez claires. Dès lors, les parents de Pauline sont informés. Ils débarquent à Djéfra et saisissent le chef du village.



A partir de cet instant, les choses vont très vite. Tapé Gnali Jean est immédiatement convoqué par la chefferie. Mais une fois de plus interrogé sur la disparition de sa concubine, il ne se montre pas convaincant dans ses réponses. Il y a manifestement là, quelque chose qui ne va pas. Et face à la situation, il est donc décidé dans le village, de mener des recherches, dans l'espoir de découvrir ce qu'est devenue Pauline.



Nous sommes alors, le mardi 10 janvier 2017. Les coins et recoins du bourg sont fouillés. Et voilà que tout d'un coup, les villageois sont attirés par une odeur pestilentielle et une nuée de grosses mouches vertes, en provenance de la fosse septique, située juste derrière le logement de l'un des instituteurs de l'école du village. Bien entendu, en dépit de la puanteur à faire gerber, ils courent voir, de quoi il est question. Là, ce qu'ils découvrent est terrible. Dans la fosse septique en effet, gît le corps sans vie, de Dogbo Pauline. Les asticots en font ce qu'ils veulent. Un vrai régal pour les sales bestioles. Tout de suite, les éléments de la brigade de gendarmerie d'Issia, détachés à Boguédia, sont alertés. La maréchaussée ne tarde pas à débarquer sur les lieux de la macabre découverte.